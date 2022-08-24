Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nde düşüş

Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre endeks ağustos ayında bir önceki aya göre 3.5 puan düşerek 168.3 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendi.

FHGE, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun anket yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde ediliyor.