        Haberler Ekonomi Para Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttı - Para Haberleri

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttı

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylülde geçen aya göre 12,3 puan artarak 177,1 seviyesine çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 10:41 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:41
        Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttı
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

        Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre FHGE, eylülde geçen aya göre 12,3 puan artarak 177,1 değerini aldı.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son 3 ayda hizmetlere olan talep ile gelecek 3 ayda hizmetlere talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü.

        İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi.

        Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış gerçekleştiği yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı beklentilerinin de güçlendiği görüldü.

        İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda istihdamda artış olmasını bekleyenler lehine seyrin zayıfladığı gözlendi.

        2025 yılı eylül ayında NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 13,3, 0,1 ve 2,7 puanlık artış olduğu görüldü.

