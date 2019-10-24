Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Finans, Yatırım, İnsan Kaynakları ve Dijital Dönüşüm ofislerinin görevleri yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı kararnamesinde değişiklik yapan kararname kapsamında Finans Ofisi, ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünün izlenmesi, Türkiye'nin finans piyasaları içindeki konumunun raporlanması, finans kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve fonların Türkiye gelmesini sağlayıcı çalışmaların yapılması, İstanbul Finans Merkezi projesinin yürütülmesi ve gelişmelerin takip edilmesi görevlerini yürütecek.

BEŞ DAİRE BAŞKANLIĞI VE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Finans Ofisi kapsamında, beş daire başkanlığı ile bir hukuk müşavirliği teşkil edildi. Kararnameyle, Yatırım Ofisi'nin görevleri; Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapma, yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek ilgili mercilerde girişimde bulunma, yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform sürecine katkı sağlama şeklinde düzenlendi. Yatırım Ofisi kapsamında altı daire başkanlığı ile hukuk müşavirliği kuruldu.

Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu dijital dönüşüm yol haritasını hazırlama görevini yürütecek. Ofis başkanı, Kamu Dijital Dönüşüm Lideri olarak görev yapacak. Dijital Dönüşüm Ofisi sekiz daire başkanlığı ve hukuk müşavirliğinden oluşuyor. İnsan Kaynakları Ofisi bünyesinde ise altı daire başkanlığı ve hukuk müşavirliği kuruldu. Ofislerin merkezi Ankara'da olacak. Ofisler, gerek görülmesi halinde yurtiçi ve yurtdışında çalışma bürosu açabilecekler. Ofis kadroları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.