Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Finans ve sigorta sektöründe 'siber tatbikat'

Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen "Finans ve Sigorta Sektörü Odaklı Siber Tatbikat"la, bu sektörlerin siber saldırılara karşı dayanıklılığı test edildi

Giriş: 06.05.2023 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL
Finans ve sigorta sektöründe 'siber tatbikat'
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü liderliğinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) destekleriyle, "Finans ve Sigorta Sektörü Odaklı Siber Tatbikat" düzenlendi.

Ankara'da gerçekleştirilen ve 43 takımın katıldığı tatbikatta, bankacılık ve finans sektörünün siber saldırılara karşı dayanıklılığı ölçüldü ve muhtemel saldırılara hızlı yanıt verebilme yetenekleri test edildi.

İki gün süren tatbikata, Bakanlığa bağlı 9 kuruluş, 17 banka, 10 sigorta şirketi ve bu sektörlerin 7 merkezi kurumunu temsil edecek şekilde 43 takımdan 125 yarışmacı katıldı.

Takımların, yer aldıkları 3 simülasyonda yönetimsel, defansif ve ofansif becerileri ölçüldü.

Tatbikatın ardından ilk 3'te yer alan takımlar belli olurken, birinci olan "Takım 9", ödülünü Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın'ın elinden aldı. İkinci olan "Takım 17"ye ise ödülünü BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın verdi. Üçüncülüğü elde eden "Takım 22"ye ise ödülü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Zeynep Nida Özdemir tarafından verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Antalya'da şiddetli sağanak! Yollar göle döndü
Antalya'da şiddetli sağanak! Yollar göle döndü
İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Koparan yandı
İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Koparan yandı
Kızılay'ın kan stokları normale döndü
Kızılay'ın kan stokları normale döndü
Vefat eden asker, 31 yıl sonra şehit sayıldı
Vefat eden asker, 31 yıl sonra şehit sayıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.