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Financial Times'ın ana sayfasında yer verdiği habere göre, Avrupa ülkelerinin Rus petrolünü hedef alan tavan fiyat anlaşmasının ardından Türk sularında petrol tankerlerinin trafiği arttı.

Pazartesi günü yürürlüğe giren AB yaptırımları uyarınca, Rus ham petrolünü yükleyen tankerlerin, belirlenen varil başına 60 dolarlık fiyat sınırı altında satılmadıkça AB denizcilik sigortasına erişmesi engellendi. Türk sularındaki petrol taşıyan gemilerden de bu bağlamda 'sigorta mektubu' garantisini sağlaması isteniyor.

TankerTrackers.com'a göre, Pazartesi günü itibariyle yaklaşık 19 ham petrol tankerinin Türkiye karasularını geçmek için bekliyor. Türkiye açıklarındaki gemilerdeki petrolün büyük bir kısmının Rusya ve Kazakistan menşeli olduğu belirtildi. İsmini vermek istemeyen bir gemi komisyoncusuna göre, ilk tanker 29 Kasım'da geldi ve altı gündür bekliyor.

Bloomberg'in aktardığına göre Rus denizcilik şirketi Sovcomflot PJSC'nin cumartesi günü gerekli mektubu temin ederek geçişinin sağlandığını belirtildi.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.