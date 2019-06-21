Anadolu Efes'te Shane Larkin, Fenerbahçe Beko'ya karşı oynanan 7'nci maçta 38 sayı final maçının MVP'si oldu. ABD'li basketbolcu şampiyonluk maçında 38 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile maça damga vurdu. Larkin, 35 verimlilik puanıyla MVP ödülünün sahibi oldu. Yıldız oyuncu, böylece Anadolu Efes kariyerindeki en yüksek sayıya ulaştı.

"İNANILMAZ HİSSEDİYORUM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Larkin, çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu sezonu şampiyon bitirmek için bir fırsatımız vardı. Bunu değerlendirdik. EuroLeague'de de şampiyon olma fırsatımız vardı, onu değerlendirememiştik. Bu şampiyonluk için çok mutluyuz. İnanılmaz hissediyorum. Uzun bir seri olacağını biliyorduk. Her şeyimizi parkeye yansıttık. Tüm takım arkadaşlarım bana inandı ve ben de şampiyonluk yaşamış oldum."