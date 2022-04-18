'İlk Senaryo'lar seçildi

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Sinemanın en temel öğesi olan 'senaryo geliştirme' konusunda ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve yapım öncesinde Türk Sineması'nın yazınsal sorunlarına katkı sağlamak amacıyla DenizBank ile başkanlığını Cemal Okan'ın yaptığı TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın 'İlk Senaryo' bölümüne 5'inci yılında toplam 180 başvuru geldi.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği yarışmada uzun ve dikkatli bir değerlendirme sürecinin ardından finale kalan selaryolar şöyle;

Finale kalan 10 eser sahibi, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Senaryo Geliştirme Eğitimleri’ne katılmaya hak kazanmış oldular.

Başkanlığını Abdullah Oğuz’un yaptığı, oyuncu Kaan Yıldırım, senarist Zafer Külünk, oyuncu Özge Gürel ve Burcu Hancı’nın yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek 10 eser arasından birinci seçilecek senaryoya önümüzdeki yıl Yapım Destek Platformu'na doğrudan katılım hakkı tanınacak.