Filyasyon görevlisi kılığına giren polis, hırsızlık zanlısını yakaladı - İSTANBUL

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 4 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve sürekli adres değiştirdiği tespit eden zanlıyı filyasyon görevlisi kıyafeti giyerek yakaladı.Sağlık çalışanlarının evine ilaç getirdiğini zanneden ve ardından gözaltına alınan H.B'nin ilçedeki 4 hırsızlık olayına karıştığı, emniyette 32 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."