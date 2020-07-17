Filyasyon ekipleri Erzincan'da Kovid-19'a "siper" oldu

Kovid-19 için yapılan testlerde pozitif çıkanların temaslı olduğu kişileri tespit ederek salgının yayılmasını önlemek amacıyla 7/24 esasına göre çalışan sağlık ekipleri, kentte vaka sayısının düşmesini sağladı.Gelen ihbarlar ve hastanede yapılan testlerin ardından özel kıyafetleriyle, mahalle mahalle, semt semt, ilçe ilçe gezerek temaslıları belirleyen ve kontrol altında tutan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli 53 kişilik filyasyon ekibi bulunuyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son günlerde en az vaka görülen iller arasında olduğunu açıkladığı kentte, günde 1 ila 10 arasında değişen pozitif vaka görülüyor.Kentte gece gündüz demeden kararlılıkla çalışan filyasyon ekipleri, tespit edilen koronavirüslü kişilerin temaslı çevrelerinin izini sürüyor.- "Bu veriler halkımızda rehavete sebep olmasın"İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkan Hirik, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Kovid-19 vaka sayısının en az görüldüğü iller arasında Erzincan'ın da gösterildiğini anımsattı.Vaka sayılarının illerinde az olmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Hirik, şöyle konuştu:"Son 4 aydır pandeminin başından beri sağlık çalışanlarımız ilimizde çok aktif bir şekilde son derece özverili çalışmalara imza attılar. 53 filyasyon ekibiyle aktif olarak sahada birinci basamakta çalışan ekiplerimiz var. Filyasyon oranımız yüzde 100'lük bir başarıyla devam ediyor. Bu koordinasyon ve bu başarının sonucu olarak da vaka sayısında azalışı son günlerde gördük ancak bunun halkımızda rehavete sebep olmaması gerekiyor."Hirik, Bakan Koca'nın da her platformda söylediği gibi kontrollü sosyal hayattan hiç ödün verilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşların sosyal mesafe, sosyal izolasyon ve maske kullanımı konusunda biraz daha dikkatli olmalarını istedi.Kentteki günlük vaka sayıları hakkında bilgi veren Hirik, "Ortalama vaka sayımız, günlük 1 ile 10 arasında değişen rakamlarda ama son dönemde şunu gördük, erken tedavi ve filyasyon başarısıyla son dönemde saptadığımız hastaların çok fazla semptomatik olmadığını, hastanemizde yatak ve yoğun bakım doluluk oranımızın nispeten daha düşük sayılarda seyrettiğini tespit etmiş olduk." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!