Filyasyon ekipleri Covid-19 ilacı için sahada!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından molnupiravir etken maddeli antiviral Covid-19 ilacının 65 yaş üstü hastalar ve 18 yaş üstü yüksek riskli kişilerde kullanımı başladı.
Salgının başından itibaren en ön safta mücadele eden Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri, yeni ilacın Türkiye'nin dört bir yanındaki hastalara ulaştırılmasında da önemli görev üstleniyor.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin, hastalar için kapı kapı dolaşarak yürüttüğü çalışmalar görüntülendi.
HASTALAR ÖNCE TELEFONLA BİLGİLENDİRİLİYOR
Covid-19 hastaları önce il sağlık müdürlüğündeki çalışanlar tarafından telefonla aranıyor. Genel sağlık durumları öğrenilen hastalara ilacın kendileri için tanımlandığı ve istemeleri durumunda ulaştırılacağı bilgisi iletiliyor.
Filyasyon ekipleri, kabul etmeleri halinde hastalara ilaçlarını götürüyor. Ekipler, ilacı teslim ederken, kullanımı hakkında da detaylı bilgi veriyor.
"ALLAH BANA DA TÜM HASTALARA DA ŞİFA VERSİN"
Filyasyon ekiplerinin evde ilacını teslim ettiği 77 yaşındaki Gülzade Şen, ekiplere teşekkür ederek hizmetten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Şen, "Allah bana da tüm hastalara da şifa versin" temennisinde bulundu.
"İLAÇ HASTALIĞIN İLK 5 GÜNÜNDE ÖNERİLİYOR"
Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Sorumlu Hekimi Neşe Canoler de çalışmalar hakkında bilgi verdi.
"Molnupiravir, PCR testi pozitif, hafif-orta seyirli semptomları bulunan hastalara, hastalığın ilk 5 gününde öneriliyor" diyen Canoler, ilacın 65 yaş üstü tüm Covid-19 hastaları ile riskli gruptaki 18 yaş üstü kişilere tanımlandığını anımsattı.
Dr. Canoler, sözlerini şöyle sürdürdü: "18 yaş üstünde bağışıklık sistemi, primer immün yetmezlikleri olan kişiler, son 1 yılda kanser tedavisi gören hastalar, son 6 ayda radyoterapi alan hastalar, organ veya kemik iliği nakli yapılmış kişiler ile AIDS hastalarına da bu tedavi öneriliyor. Biz de kişileri bilgilendirerek ilaçlarını ulaştırıyoruz. Molnupiravir'in gebeler ve çocuklarda kullanılması ise önerilmemekte."
Canoler, emziren hastalara da ilacı kullandığı dönem ve son dozdan sonra dört gün boyunca emzirmeye ara verilmesi tavsiyesinde bulunulduğunu belirtti.
İlacın 5 gün süresince sabah ve akşamları kullanıldığını anlatan Canoler, tüm vatandaşlara Covid-19 aşılarını olma ve eksik dozlarını tamamlama çağrısında bulundu.
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