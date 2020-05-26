Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 61'i kadın 69 kişilik filyasyon ekibi, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarına devam ediyor.
Her sabah Sağlıklı Hayat Merkezi'nde toplanan filyasyon görevlilerince, gelen sonuçlar değerlendirildikten sonra test yapılacak kişiler belirleniyor.
İşlerini büyük bir titizlikle yapan filyasyon ekibi, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin verdiği bilgilerden yola çıkarak bu hastaların temas ettiği kişilerle telefonla irtibat kuruyor.
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, verilen bilgiler doğrultusunda koruyucu kıyafetlerini giyip belirlenen adreslere gidiyor ve bu kişilerden aldıkları numuneleri Kütahya ve Denizli'deki referans hastanelerin laboratuvarlarına gönderiyor.
Gün sonu gelen testlerin sonuçlarına göre temaslı kişilerle irtibata geçen filyasyon ekibi, gece de belirlenen adreslere gidiyor, hastalıkla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaparak bu kişilerin izolasyonda kalmasını sağlıyor.
İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının bayramda da görevini fedakarca yerine getirdiğini söyledi.
Filyasyon ekibinin Kovid-19 ile mücadelede önemli bir görev üstlendiğini belirten Kavas, "Sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat, bayram, tatil demeden fedakarca çalışıyor. Onların bu gayretli çalışmaları neticesinde salgın belli bir kontrol aşamasına geldi. Vaka sayılarımızda düşüşler başladı. İnşallah vatandaşlarımızın da kontrollü sosyal hayat dediğimiz bu döneme uyumlarıyla birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.
Hastalığın kontrol altına alınması konusunda sadece sağlık çalışanlarının çabasının yeterli olmayacağına dikkati çeken Kavas, tüm vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri, maske takmaları ve hijyen kuralları konusunda uyardı.
Filyasyon ekibinde görev yapan Doktor Gülce Büke Sanalan da doğru kişiyi izole ettiklerinde birçok insanın hastalığa yakalanmasının önüne geçtiklerini söyledi.
Sanalan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Doğru kişiyi izole ettiğimde aslında kendi ailemi ve saat kaç olursa olsun ben o kapıya gittiğimde aslında birçok kişiyi koruduğumu biliyorum. Hiç tanımadığım insanlarla telefon görüşmeleri yapıyorum, sadece onları korumak için. Bu, bana çok güzel ve anlamlı geliyor. Meslek olarak da yaptığımız şeyin anlamlı kısmı bu. Aslında böylece tüm toplumu korumuş oluyoruz."
Filyasyon ekibinde yer alan hemşire Esin Özdemir de işini özveriyle yaptığını dile getirdi.
Böyle bir dönemde herkesin sorumluluk alması gerektiğine işaret eden Özdemir, "İşimi yaparken hiç gocunmadım, hep gurur duydum. Koronavirüsle savaşmak, onunla mücadele etmek benim için bir onur." diye konuştu.
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