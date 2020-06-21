Filyasyon ekibi Babalar Günü'nü buruk geçiriyor

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan filyasyon ekibinde görevli babalar ile çocukları için bugün, çok daha anlamlı ve farklı geçiyor.
Eşlerine, çocuklarına ve yakınlarına virüs bulaştırmamak için kendilerine tahsis edilen yurtlarda kalan sağlık çalışanları çocuklarıyla özlemlerini görüntülü konuşarak gideriyor.
- Mücadele sürüyor
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Metin Kızılelma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında filyasyon ekiplerinin çok önemli görevler yaptığını vurguladı.
Ekiplerin çalışmalarına ilk günkü titizliğiyle devam ettiğini belirten Kızılelma, "Pozitif hastaların temaslarının yanında 10 gündür de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kent genelinde rastgele belirlenen 4 bin 254 haneyi ziyareti sürdürüyoruz. Bu çalışmanın amacı kişilerin hastalık etkeniyle karşılaşıp karşılaşmadığını tespit etmek. Bu amaçla hem burun boğaz sürüntüsü hem de kan örneği alıyoruz. Sonuçlar analiz ediliyor. Kent genelinde bu çalışmayı yüzde 95 oranında tamamladık." dedi.
Kızılelma, Babalar Günü'nde görev yapmanın çok anlamlı olduğunu da dile getirdi. Kendisinin de bir baba olduğunu ifade eden Kızılelma, şunları kaydetti:
"Mart ayından beri çok yoğun çalışıyorum. İlimizde sayılar geriledikçe, çocuklarımız da çok mutlu oluyor. 22 yıldan bu yana ilk defa çocuğumdan uzak bir Babalar Günü kutladım. Sabah saatlerinde evladım beni aradı, baba 'Babalar Günün kutlu olsun' dedi. O an çok mutlu oldum. Böyle önemli bir günde benimle gurur duyduğunu söyledi. O an çok duygulandım."
- "Sağlıkçı olmak zor"
Diş Hekimi Nuri Özdemir, filyasyon ekibinde görev aldığı için gurur duyduğunu dile getirdi. Özdemir, şöyle dedi:
"Sağlıkçı baba olmak zor. Hem kendini hem de sevdiklerini korumalısın. Çocuğum sık sık arayıp 'Neredesin baba?' diyor. 'Ne zaman geleceksin?' diye soruyor. Çocuklarımla telefonla konuştum. Eğer vatandaşlar da bizim kendileri gibi Babalar Günü'nü kutlamamızı istiyorlarsa mutlaka maskelerini takıp sosyal mesafeye dikkat etsinler. Bunlara dikkat ederlerse biz de onlar gibi Babalar Günü'nü kutlayabileceğiz."
Ekiplerde görev yapan Doktor Mert Aydın da hayatı boyunca unutamayacağı bir Babalar Günü yaşadığını anlattı.
Halkın sağlığını korumak için görevleri başında olduklarını vurgulayan Aydın, şunları söyledi:
"Kovid bizim için savaşılması gereken bir hastalık. Onu bertaraf etmek için tüm ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Biz yaptığımız işi çok seviyoruz. Kızımla görüntülü konuşurken çok duygulandım. Kızıma en kısa zamanda yanında olacağımı, önümüzdeki yıl Babalar Günü'nü beraber kutlayacağımızı söyledim."
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