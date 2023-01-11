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Haberler Basketbol Şampiyonlar Ligi

Filou Oostende - Bahçeşehir Koleji: 64-77 (MAÇ SONUCU)

Bahçeşehir Koleji, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi deplasmanda 77-64 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

Giriş: 11.01.2023 - 00:40 | Güncelleme: ABONE OL
Filou Oostende - Bahçeşehir Koleji: 64-77 (MAÇ SONUCU)
AA

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 77-64 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

COREtec Dome'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk periyodunu 27-13 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 43-35 üstün girdi.

İkinci yarıda da etkili hücum eden ve farkı tekrar çift hanelere çıkaran konuk ekip, üçüncü periyodunu 65-49 önde geçtiği müsabakayı 77-64 kazandı.

Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Smith, 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Tre'shawn Thurman'ın 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

İlk karşılaşmayı 76-72 kaybeden Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla seriyi 1-1 yaptı.

Serinin son maçı, 17 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak. Kazanan takım, adını son 16 turuna yazdıracak.

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