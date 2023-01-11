İkinci yarıda da etkili hücum eden ve farkı tekrar çift hanelere çıkaran konuk ekip, üçüncü periyodunu 65-49 önde geçtiği müsabakayı 77-64 kazandı.

İlk karşılaşmayı 76-72 kaybeden Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla seriyi 1-1 yaptı.