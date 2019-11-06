Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl yine 'Adalet' temasıyla 9'uncu kez sinemaseverlerle buluşuyor. Festivalin basın toplantısı İstanbul Crowne Plaza Harbiye'de sanat, sinema ve basın dünyasından konukların katılımıyla gerçekleşti. Festival yönetmeni Prof. Dr. Bengi Semerci konuklara festivale ve filmlere ilişkin bilgileri görsel sunumla aktardı. Semerci konuşmasında şunları söyledi; "Festival; adaletin sadece bir suç ve karşılığında ceza kavramlarından oluşmadığını, tüm toplumu ilgilendiren ve üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu gündemde tutmak, tartışmak, ülkeler arasındaki farklılıkları, sorunları gündeme getirmek, ortak çözümler aramak üzere herkese sesleniyor.

Prof.Dr. Bengi Semerci

Jüri açıklandı

Prof. Dr. Bengi Semerci, Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 'Uzun Metraj Film Yarışması' jürisini açıkladı. Adalet temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festivalde jüri başkanı Zuhal Olcay olarak belirlendi. Jüride ayrıca Izeda Gradevic, Sahraa Karimi, Onur Saylak ve Ioana Uricaru da olacak. Festival, 22 - 28 Kasım arasında İstanbul'da gerçekleşecek. 21 Kasım'da Cemal Reşit Rey'de açılışı yapılacak olan festivalin filmleri; Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City's Sineması'nda gösterime girecek.

Festivalin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8 film yarışacak

Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8 film yarışacak. Bu filmlerden 6'sı festival kapsamında Türkiye, ikisiyse İstanbul prömiyerlerini gerçekleştirecek. Filmlerin yönetmen ve oyuncuları sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Prof. Dr. Adem Sözüer

'Adalet Terazisi' ve 'Beyaz Perdede Adalet'

Prof. Dr. Bengi Semerci: Panorama bölümü bu yıl iki başlık altında sunulacak. 'Adalet Terazi'si bölümünde dünya sinemasının 11 seçkin örnek film yer alıyor. Bu filmlerin 10'u Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirecek. 'Beyaz Perdede Adalet' bölümünde ise son yıllarda çekilmiş değerli Türk filmlerinden bir seçki izleyeceğiz. Ayrıca bu yıl, sinema onur ödülümüzün taktim edildiği Yeşim Ustaoğlu sinemasından bir seçki de izleyiciyle buluşacak. Adalet temalı kısa filmlerin oluşturduğu seçkiler ve kısa film yönetmenleriyle söyleşiler programın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bunlardan ilki 'Altın Terazi Kısa Film Senaryo yarışması'... Jürisinde ise Tarık Tufan, Simona Nobile ve Maxine Williamson yer alıyor. Adalet temalı 68 senaryo içinden ön jürinin seçtiği 10'u finalde yarışacak ve birinci olan senaryo festivalin sağlayacağı destekle önümüzdeki yıl film olarak gösterilecek.

Sinema sektöründe bir ilk: 'Endüstri Günleri'

Prof. Dr. Bengi Semerci, konuşmasını şöyle sürdürdü; "İkinci yeniliğimiz ise Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gerçekleşecek olan film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST, 'Endüstri Günleri' olacak. 23 - 25 Kasım arasında gerçekleşecek bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi."

Festival açılışı Cemal Reşit Rey'de

Festival 21 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak açılışla başlayacak. Açılışta 'Soy Bağı' adlı film gösterilecek. Festival filmleri Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City's sinemalarında 22 - 28 Kasım arasında izleyiciyle buluşacak.

Akademik programda önemli konular ve konuklar

'Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 'Adalet' temalı filmleri izleyiciyle buluşturarak sosyo - kültürel hayatın zenginleştirilmesine, sinema sanatının farklı kültürlerle tanışmasına aracılık etmesi hakkında festivalin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, şu önemli açıklamaları yaptı: "Film festivalinde film programının yanı sıra çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek. 9'uncu Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı, 22 - 28 Kasım arasında İstanbul Üniversitesi'nin doktora salonunda düzenlenecektir. Festivalin dokuzuncu yılında, akademik programın ana teması 'Sanal Dünyada Adalet' olarak belirlenmiştir. Bu seneki akademik programımızda bilişim sistemleri, internet iletişim hukuku, sosyal ağlar, yapay zekâ, bilişim suçları, dijital dönüşüm, sanal alanda insan hakları gibi konularda sunumlar olacaktır. Akademik programda, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları bulunan ABD, Almanya, Brezilya, Hollanda, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan ve Türkiye'den uzmanlar tebliğleri ile katılacaklardır. Bu sorunu akademik programın ana teması yapmaktaki amacımız, dünyadaki dijitalleşme sürecinde ortaya çıkan sanal dünya ile bilişim araçlarının günlük hayatımızdaki rollerini, karşılaşılabilecek olası sorunları ve bu sorunların çözümlerini masaya yatırmaktır. Bunu sağlamak adına farklı tecrübe ve bilgi birikimleri bir araya getirilerek verimli bir tartışma ortamı yaratılacağını düşünüyoruz."

Biletler öğrencilere tüm seanslarda 5 ₺

Festival döneminde öğrenci biletleri tüm seanslarda 5 ₺, tam biletler ise 10 ₺. Festivalin ödül töreni, 27 Kasım saat 19.30'da CRR'de düzenlenecek. Filmler, 28 Kasım'a kadar sinemalarda gösterilmeye devam edecek. Kazanan film her iki sinemada 28 Kasım'da izleyiciyle yeniden buluşacak. Festival biletleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Biletix üzerinden izleyiciye ulaşacak.