"Filmimin Hikayesi" ve "Genç Objektif" yarışmalarında başvurular tamamlandı

Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen festival, bu yıl ilk kez çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin tüm illerinden 8 ile 13 yaş arası çocukların ilgi gösterdiği "Filmimin Hikayesi" yarışmasına 84 kişi başvuru yaptı. Gazeteci, yazar Yalvaç Ural başkanlığındaki jüride oyuncu Beste Bereket, TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı Burhan Gün, sinema yazarı Senem Erdine ve senarist Zafer Külünk yer alacak.
Yönetmen Reis Çelik başkanlığında fotoğraf sanatçısı Cem Talu, yönetmen ve senarist Ceylan Özgün Özçelik, görüntü yönetmeni Uğur İçbak ve oyuncu Zeynep Çamcı'nın jüri üyesi olarak katıldığı "Genç Objektif" yarışmasına ise 95 kişi başvuruda bulundu.
Başvuranlar arasında jüri tarafından seçilecek 50 hikaye ve 50 fotoğraf, bir kitaba basılacak.
Kitaba basılan hikayeler arasından birinci seçilen hikaye, tecrübeli sinemacılar eşliğinde filme çekilecek. "Filmimin Hikayesi" yarışmasının birincisi dizüstü bilgisayar, "Genç Objektif" yarışmanın birincisi ise DSLR fotoğraf makinesi ile ödüllendirilecek.
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