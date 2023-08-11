YANINDA ZEHİR TAŞIRDI

Oldukça hareketli bir hayatı olan Napolyon yanında zehir bulundurdu. Düşmana esir düşmek ve suikasta uğramak onun için her zaman sıradan tehlikelerdendi. Bu nedenle kendi hayatına son verebilmek için boynuna astığı zehri yanından ayırmazdı.