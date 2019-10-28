Filmekimi'ne 72 bin izleyici

28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Açılışını Todd Phillips’in yönettiği Joker filmiyle yapan Filmekimi 18. yılında sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.
İlk yıllarında İstanbul’da tek bir sinema salonunda düzenlenen bir “sonbahar film haftası” olarak yola çıkan Filmekimi, ilk kez yapıldığı 2002 yılında 35 seansta gösterilen 20 film ile 15 bin seyirciye ulaşmıştı.
18. yılında İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'de de film gösterimleri yapan Filmekimi 3 şehirdeki 7 sinema salonunda düzenlenen toplam 293 gösterimde 72 binin üzerinde sinemaseverle buluştu.
İstanbul’da 3-21 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Filmekimi gösterimleri bu yıl Beyoğlu’nda Beyoğlu ve Atlas, Kadıköy’de Rexx ile Kadıköy Sineması ve Cinemaximum City’s Nişantaşı sinemalarında yapıldı. Filmekimi, ek seanslarla birlikte İstanbul’da toplam 241 seansta, 65 filmi, 63 binin üzerinde izleyiciye ulaştırdı.
Filmekimi, Ankara ve İzmir’de 9 bine yakın seyirciyle sonbaharın en popüler etkinliklerinden biri oldu.
Filmekimi'nin programında bu yıl, Cannes’da Altın Palmiye kazanan Parazit’ten, Pedro Almodóvar’ın gönüllerin Altın Palmiye’sini alan Acı ve Zafer’e, Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi’nden, Jüri Ödülü’nü kazanan Bacurau’ya, Xavier Dolan’ın yeniden parladığı Matthias & Maxime’den Noah Baumbach’ın şimdiden Oscar’lar için adı geçen Marriage Story’ye 65 film yer aldı. Filmekimi’nde Steven Soderbergh, Takashi Miike, Bertrand Bonello, Giuseppe Capotondi, Asif Kapadia, Ken Loach, Hirokazu Kore-eda ve Yorgos Lanthimos gibi birçok saygın yönetmenin yeni filmleri gösterildi. Filmekimi The Witch’in yönetmeni Robert Eggers’ın uzun zamandır beklenen yeni filmi The Lighthouse’ın gösterimleriyle İstanbul’da 21 Ekim’de sona erdi.Marriage Story
Bu sene ilk kez Filmekimi'ndeki 15 filmin sesli betimlemesi görme engelli sinemaseverler için Hayal Ortağım uygulamasında ücretsiz sunuldu. Sesli betimleme teknolojisinden faydalanan görme engelli sinemaseverler Filmekimi filmlerini Hayal Ortağım uygulamasıyla takip ettiler.
TV+ işbirliğiyle düzenlenen 18. Filmekimi, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleştirildi.
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