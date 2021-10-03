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Filmekimi için 10 öneri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 20. kez düzenlenen Filmekimi 8-17 Ekim’de İstanbul ile Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor. Programda, her yıl olduğu gibi Cannes, Venedik, Toronto gibi önemli festivallere katılan 45’i aşkın film yer alıyor. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar, seyretmek istediği 10 filmi seçti.

03.10.2021 - 01:48 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • TİTANE

    2016’da Cannes’da ‘Yönetmenlerin 15 Günü’ne kabul edilen ilk uzun filmi ‘Grave’ ile FIPRESCI ödülünü alan Fransız yönetmen Julia Ducournau, ikinci filmiyle bu yıl ana yarışmaya seçildi ve Altın Palmiye kazandı. Toronto’da Geceyarısı Çılgınlığı bölümünde kazandığı İzleyici Ödülü’nü de unutmamak gerek. Film, 10 yıldır kayıp olan bir gencin babasıyla buluşmasından önce işlenen bir dizi cinayeti anlatıyor. ‘Titane’ üzerine yazan eleştirmenler David Cronenberg’in ‘Crash’i ve Shinya Tsukamoto’nun ‘Tetsuo’sunun yanı sıra  Nicolas Winding Refn’in filmlerinden söz ettiler. Filmekimi bülteninde ‘alışıldık tüm sinema kalıplarını yıkmasına’ ve ‘tarifinin nerdeyse imkânsız’ olduğuna dair ifadeler var. Eleştirmenleri ikiye bölen filmlerden olan ‘Titane’ın cinsellik ve şiddet içeren sahneleriyle dikkat çektiğini belirtelim. 

  • DUNE: ÇÖL GEZEGENİ
    (Dune)

    Sinema salonlarında 22 Ekim’de gösterime girecek ‘Dune: Çöl Gezegeni’nin Türkiye prömiyeri, Filmekimi’nin İstanbul’daki kapanışında gerçekleşecek. Frank Herbert’in 1965 tarihli eserinin daha önceki sinema ve televizyon dizisi uyarlamaları, başta hayranlar olmak üzere kimseyi memnun edememişti. Ama Denis Villeneuve’ün senaryosunu Jon Spaihts ve Eric Roth ile birlikte yazdığı yeni uyarlama, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde eleştirmenlerin övgüsünü kazanmayı başardı. Gişelerde başarılı olacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Öyle ki Villeneuve, iki film için daha ön anlaşma yapmış durumda. Başrollerinde Timothée Chalamet ve Rebecca Ferguson’u izleyeceğimiz filmin ünlü isimlerden oluşan geniş bir oyuncu kadrosu olduğunu belirtelim. Film, evrendeki en değerli maddeyi elde etmek için, ölümü göze alarak Dune diye bilinen çöl gezegeni Arrakis’e giden Atreides ve oğlunun öyküsünü anlatıyor.

  • KÜRTAJ
    (L’evenement)

    Bu yıl Cannes’dan sonra Venedik’te de büyük ödül bir Fransız kadın yönetmenin ikinci uzun filmine gitti. ‘Kürtaj’ı yöneten Audrey Diwan, 2019 yapımı ilk filmi ‘Mais vous etes fous’ (Ama siz çılgınsınız) ile açıkçası çok ses getirememişti ama ikinci filmi ‘Kürtaj’ ile Venedik’te Altın Aslan’ın yanı sıra FIPRESCI ödülünü kazandı. Film, Fransa’da kürtajın henüz yasallaşmadığı 1963 yılında geçiyor. Geleceği için planlar yapan Anne’in hedefi, eğitimini hayatını yaşadığı küçük şehirden farklı bir yerde sürdürmektir. Beklenmedik hamileliğini öğrenince gizlice kürtaj olmaya karar verir, kendisine yardım edecek birilerini aramaya başlar. Ama hiçbir şey kolay değildir. Kürtaj yasağının genç bir kadının hayatı üzerindeki etkilerini ele alan film, Fransız yazar Annie Ernaux’nun Türkçe’ye de çevrilen anılarından sinemaya uyarlandı.

  • FRANSIZ POSTASI
    (French Dispatch)

    Wes Anderson yeni filmi ‘Fransız Postası’nı ‘yurtdışındaki bürolarda çalışan muhabirlere yazılmış bir aşk mektubu’ olarak niteliyor. Hikâyesini Roman Coppola, Hugo Guinness ve Jason Schwartzman'la birlikte geliştirip, senaryosunu tek başına yazdığı filmde Anderson, son sayısını çıkarmaya hazırlanan Kansas merkezli hayali bir gazetenin Fransa’daki bürosunda olup bitenleri konu alıyor. The New Yorker dergisinde yayımlanmış makalelerden esinlenen film iç içe geçen üç ayrı hikâye anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosu ise yıldızlarla kaynıyor: Hepsini saymak mümkün değil. Kadroda Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray ve Owen Wilson gibi isimler yer alıyor. Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve eleştirmenlerden aldığı yüksek puanlarla dikkat çeken film, Türkiye’de 3 Aralık’ta gösterime girecek. O güne kadar sabredemeyecek Anderson hayranları için Filmekimi önemli bir fırsat.   

  • KAHRAMAN
    (Ghahreman)

    Asghar Farhadi’nin İspanya’da geçen ‘Herkes Biliyor’dan sonra İran’da çektiği ‘Kahraman’, Cannes’da Jüri Büyük Ödülü’nü kazandı. Film, iki günlük izinle cezaevinden çıkan Rahim’in hikayesini anlatıyor. Ödeyemediği borcu nedeniyle hüküm giymiş olan Rahim, izindeyken borçlu olduğu kişiyi şikayetini geri çekmesi için ikna etmeye çalışıyor ama hiçbir şey planladığı gibi gitmiyor. Önceki filmlerinde olduğu gibi ahlaki ve duygusal çatışmalar üzerinden ilerleyen Farhadi, İngiliz ve Amerikalı eleştirmenlerin çoğundan yüksek notlar aldı. Filmin Türkiye vizyon tarihinin 21 Ocak 2022 olarak açıklandığını belirtelim. 

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