Filmekimi için 10 öneri

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ

(Dune)



Sinema salonlarında 22 Ekim’de gösterime girecek ‘Dune: Çöl Gezegeni’nin Türkiye prömiyeri, Filmekimi’nin İstanbul’daki kapanışında gerçekleşecek. Frank Herbert’in 1965 tarihli eserinin daha önceki sinema ve televizyon dizisi uyarlamaları, başta hayranlar olmak üzere kimseyi memnun edememişti. Ama Denis Villeneuve’ün senaryosunu Jon Spaihts ve Eric Roth ile birlikte yazdığı yeni uyarlama, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde eleştirmenlerin övgüsünü kazanmayı başardı. Gişelerde başarılı olacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Öyle ki Villeneuve, iki film için daha ön anlaşma yapmış durumda. Başrollerinde Timothée Chalamet ve Rebecca Ferguson’u izleyeceğimiz filmin ünlü isimlerden oluşan geniş bir oyuncu kadrosu olduğunu belirtelim. Film, evrendeki en değerli maddeyi elde etmek için, ölümü göze alarak Dune diye bilinen çöl gezegeni Arrakis’e giden Atreides ve oğlunun öyküsünü anlatıyor.