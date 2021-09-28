Filmekimi başlıyor

İKSV tarafından 20. kez düzenlenen Filmekimi 8-17 Ekim’de İstanbul ile Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor. Altın Lale kazanan Madalena'nın yanı sıra Cannes’da Altın Palmiye kazanan Titane, tüm dünyada merakla beklenen Dune: Çöl Gezegeni, Venedik'te Altın Ayı kazanan Kürtaj gibi filmlerin Türkiye prömiyerlerinin yapılacağı Filmekimi’nin biletleri 4 Ekim’de satışa çıkıyor.
Bu yıl Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilen Filmekimi uluslararası festivallerde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 8-17 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, 15-19 Ekim’de Ankara’da, 22-26 Ekim’de İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak. Filmekimi filmleri İstanbul’da Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Beyoğlu Sineması ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması’nda, Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de Cinemaximum Mavi Bahçe’de izlenebilecek.
Filmekimi’nin altın yıldızları
Filmekimi programından bugüne kadar açıklanan filmler arasında, başta Cannes olmak üzere saygın festivallerde dünya prömiyerini yaparak en iyi film ödülünü kazanan filmler dikkat çekiyor.
40. İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma'da Altın Lale'yi kazanan Madalena (Madiano Marcheti), Cannes'da ana yarışmada Altın Palmiye'yi kazanan ve ardından Toronto'da Geceyarısı Çılgınlığı bölümünün en iyisi seçilen Titane (Julia Ducournau), Venedik'te Altın Aslan kazanan Kürtaj (Audrey Diwan), Cannes'da en iyi ilk filme verilen Altın Kamera'yı kazanan Murina (Antoneta Alamat Kusijanović) Filmekimi programında yer alıyorlar.
Usta yönetmenlerin yeni filmleri
İstanbul Film Festivali ve Filmekimi'nde daha önce filmlerini beğeniyle izlediğimiz birçok yönetmen, yeni filmleriyle sinemaya dönüyor. Denis Villeneuve epik bilimkurgu Dune: Çöl Gezegeni ile, Wes Anderson, yine yıldızlarla dolu Fransız Postası ile; Bruno Dumont, Cannes'da prömiyer yapan France ile; Mia Hansen-Løve başrolde Tim Roth, Mia Wasikowska'nın bulunduğu Bergman Adası ile, Paul Verhoeven kışkırtıcı Benedetta ile; Andrea Arnold ilk belgeseli İnek ile; François Ozon, iç burkucu Her Şey Yolunda ile; Nanni Moretti kendisinin de rol aldığı Üç Aile ile; Hong Sang-soo bu yıl gösterime çıkan ikinci filmi Gözünün Önünde ile; Jacques Audiard bir grafik romandan uyarladığı Paris, 13. Bölge ile; Paul Schrader, başrolünü Oscar Isaac'in üstlendiği Kumarbaz ile; Joanna Hogg Hatıra filminin dokunaklı devam filmi Hatıra: 2. Bölüm ile..
Zhang Yimou, "sinemaya yazdığım aşk mektubu" dediği Bir Saniye ile; anime dünyasının yıldızlarından Mamoru Hosada Belle ile; Macar sinemasının en yetkin yönetmenlerinden Kornél Mundruczó Evrim ile; Christophe Honoré de Proust'tan esinlenerek oyunculuğa ve tiyatroya saygı duruşu olan Guermantes ile Filmekimi'nde.
Saygın festivallerden ödüllü filmler
Filmekimi programı bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki saygın festivallerde ödüller kazanmış filmleri izleyiciyle buluşturuyor.
Asghar Farhadi'nin Cannes'da Büyük Ödül kazanan Kahraman, Apichatpong Weerasethakul'un Cannes'da Jüri Ödülü kazanan Memoria, Cannes'da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde en iyi film seçilen Chiara (Jonas Carpignano), Cannes'da Leos Carax'a En İyi Yönetmen ödülü getiren Annette, Nadav Lapid'in Cannes'da Jüri Ödülü kazanan Ahed'in Dizi, Cannes'da Vulcan En İyi Görüntü Ödülü kazanan Petrov Grip Oldu (Kirill Serebrennikov), Cannes'da Belirli Bir Bakış bölümünde Jüri Ödülü ardından Saraybosna'da En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini alan Büyük Özgürlük (Sebastian Meise), Cannes'da Renate Reinsve'ye En İyi Kadın Oyuncu ödülü getiren Dünyanın En Kötü İnsanı (Joachim Trier).
Cannes'da Büyük Ödül ve Kudüs'te En İyi Uluslararası Film seçilen 6 Numaralı Kompartıman (Juho Kuosmanen); Cannes'da En İyi Senaryo, FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü kazanan Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi), efsane görsel efekt ustası Phil Tippett'tan Fantasia Film Festivali'nde (Montreal) En İyi Canlandırma Ödülü kazanan Çılgın Tanrı, Cannes'da Özgünlük Ödülü–Belirli Bir Bakış ödülü kazanan Kuzu (Valdimar Jóhannsson), Venedik'te Jane Campion'a En İyi Yönetmen ödülünü getiren The Power of the Dog, Cannes'da Kuir Palmiye kazanan Yol Ayrımı (Catherine Corsini), Venedik'te Büyük Jüri Ödülü kazanan The Hand of God (Paolo Sorrentino) ve Venedik'te Jüri Özel Ödülü ve Yeşil Damla Ödülü kazanan Il buco (Michelangelo Frammartino) Filmekimi'nde gösterilecek.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!