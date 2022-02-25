Kocaeli'de diorama adı verilen 3 boyutlu minyatür çalışması yapan Ceyda Şahin, filmlerdeki sahne mekanlarından ve okuduğu kitaplardan aldığı ilhamla hazırladığı eserlerini sosyal medyada sanatseverlerin beğenisine sunuyor.
AA'nın haberine göre işletme mezunu 26 yaşındaki Ceyda Şahin, yıllar önce ilgi duyduğu resimlerini boyutlandırmaya başladı.
Araştırma yaparken diorama sanatını keşfeden Şahin, atık malzemeleri cımbız ve bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırarak, çaydanlık, şömine, dizüstü bilgisayar, sehpa ve avize gibi minyatürler yapıyor.
Eserlerini filmlerdeki sahne mekanlarından ve kitaplardan aldığı ilhamla oluşturan Şahin, minyatürlerini bir müzede sergileyerek sanatseverleri etkilemeyi amaçlıyor.
Ceyda Şahin, 6 yıl önce tanıştığı diorama sanatıyla ilgilenmeden önce resimlerine maket ve seramik hamuruyla boyut kazandırdığını söyledi.
Bu sanatla ilgili araştırmalara başladığını anlatan Şahin, evindeki odasında bugüne kadar 20'ye yakın eser ortaya çıkardığını kaydetti.
"EN BÜYÜK ZORLUĞU ÇOK FAZLA DETAY İÇERMESİ"
Şahin, dioramanın en büyük zorluğunun çok fazla detay içermesi olduğunu belirterek, bu anlamda bir eserin ortaya çıkmasının zaman aldığını söyledi.
Eserlerini yaparken birçok malzemeyi atıklardan elde ettiğini dile getiren Şahin, "Yaptığım dioramalarda kütüphane ve şömine detaylarına yer veriyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu anlamda da eserlerimde bir kütüphaneye yer veriyorum. Okumanın insanlara ilham verdiğini düşünüyorum. Eserlerimi yaparken genelde izlediğim film ve okuduğum kitaplardan ilham alıyorum. En son yaptığım çalışmamda 'Evde Tek Başına' filminden etkilenmiştim" diye konuştu.
Şahin, bazı film sahnelerinin insanların zihinlerinde kaldığını, bunun da diorama için çok uygun bir durum olduğuna vurgu yaptı.
Eserlerini yaparken hayal gücünü de kullandığını anlatan Şahin, duygularını, hayal ettiği bir sahneyi insanlara aktarmanın kendisine keyif verdiğini belirtti.
Şahin, eserlerini müzede sergilemeyi istediğini dile getirerek, "Kocaeli'de bazı yapıların diorama için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Eğer ki fırsatım olursa böyle bir çalışmada yer almayı çok isterim" dedi.
Eserlerine ilgi duyulmasının kendisine şevk verdiğini ifade eden Şahin, insanların çalışmalarında kendilerinden bir şeyler görmesini hedeflediğini dile getirdi.
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