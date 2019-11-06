Film sektörü Çin'de masaya yatırıldı

06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
'İpek Yolu Film Festivali' Çin'in Fujian eyaletinde yapıldı. Festivale, ev sahibi Çin dışında, Türkiye, İtalya, Fransa, Sırbistan, Japonya, Pakistan, Hindistan, Malezya ve Almanya'dan 10 ülkenin temsilcisi katıldı. Festivalde, ülkemizi Türkiye Film Komisyonu Derneği Başkanı Sait Yardımcı temsil etti. Yardımcı, festival sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Çinli sinemacıların Türk meslektaşlarıyla işbirliği yapmaları için iki ülke arasında gecen yıl 100 Milyon $'lık ortak yapım anlaşması imzalanmıştı. Bu yıl da bu kapsamda toplantılar yapıldı."
Çin'deki İpekyolu Film Festivali'nde bu yıl Türkiye‘nin büyük sükse yaptığını vurgulayan Sait Yardımcı, sözlerini şöyle sürdürdü "Toplantılara Çin Film Ortak Yapımlar Birliği Başkanı Miao Xiatian moderatörlük yaptı. Farklı ülkelerden davet edilen 10 ülke temsilcisi kendi ülkelerinin film endüstrisini film sektörünün gidişatını, mevcut durumları yorumladı. Ben de Türk film endüstrisini anlattım. Konuşmamda Türkiye ile Çin arasındaki olası, işbirliği kapsamındaki projelerden söz ettim. Ülkemizin ipek Yolu güzergâhının önemli bir bölümünde olmasının önemine değindim. Bu arada ülkemizde özellikle yabancı film yapımcıları için çıkartılan yeni film yasasını (%30'lara varan yapım destekleri) ve Türkiye'nin çok egzotik bir film lokasyonu olduğunu dile getirdim. Yaptığın slayt gösterileri ile bunu pekiştirdim. Çinli yetkililer anlattıklarım ile çok ilgilendi. Tüm delegeler ile yapılan toplantıdan bir gün sonra Başkan Miao Xiaotian ile özel sohbet ettik. İki ülkenin film endüstrileri arasında işbirliğine yönelik somut eylemleri konuştuk. Başkan Miao'yu işbirliği anlaşması kapsamında ülkemizi yakından tanıması için Türkiye'ye davet ettim."
Festivalin son günün de ise dünyaca tanınan ve Hollywood'da yasayan Çin'li yapımcı ve yönetmen Leo Shi Young ve Çin'in Angelina Jolie'si olarak tanınan Yao Chen ile bir araya geldiğini belirten Sait Yardımcı bu konuda ise "Chen'e de ülkemizin film platolarını anlattım. O da Türkiye'yi yakından tanımak istediğini özellikle Kapadokya'yı çok görmek istedi" dedi.
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