Büyük Göç etkisi 0:00 / 0:00

:Gösterimdeki film sayısının artmasına rağmen Kurban Bayramı tatili nedeniyle yaşanan 'Büyük Göç'ten dolayı geçtiğimiz hafta sonu izleyici sayısı azaldı. 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi', gişede liderliği yeniden ele geçirdi

Gösterime giren film sayısı her hafta biraz daha artmaya başladı. 16 - 18 Temmuz arasında 22 film gösterimdeydi. Film sayısı artarken izleyici sayısı düştü. Bunda en önemli etken Kurban Bayramı tatili oldu. 'Büyük Göç' nedeniyle sinema salonlarındaki izleyici sayısı, geçtiğimiz hafta sonu bir hayli azaldı. Toplam 174.461 kişinin film izlediği hafta sonunda 4.197.505 TL hasılat elde edildi. Bir önceki hafta sonunda film sayısı 15, izleyici sayısı 230.563, hasılat ise 5.642.808 TL'ydi

Geçtiğimiz hafta birinciliği 'Black Widow'a kaptıran 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi', yeniden ilk sırada yer aldı. En çok izlenen Türk filmi ise 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe kalkışmasını konu edinen '15/07 Şafak Vakti' oldu. Bu filmin şansızlığı Kurban Bayramı tatilinde gösterime girmesiydi. Bu nedenle açılış gişesi beklentilerin bir hayli altında kaldı.

İlk 5 Film;

HIZLI VE ÖFKELİ 9: HIZ EFSANESİ

İzleyici Sayısı: 53.675

Hasılat: 1.285.146

BLACK WIDOW

İzleyici Sayısı: 35.329

Hasılat: 893.424

SESSİZ BİR YER 2

İzleyici Sayısı: 20.717

Hasılat: 508.840 TL

KORKU SANSI: KATİL ŞEYTAN

İzleyici Sayısı: 15.890

Hasılat: 384.225 TL

İzleyici Sayısı: 15.459

Hasılat: 331.473 TL