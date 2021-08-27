Film gibi olay! Müştemilattan 'sığınmacı' çıktı

İHA

Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasında ev sahibi Akın Ali Tuzcu ve oğlu, evin müştemilat kısmına girdiğinde bir kadının içeride oturduğunu gördü ve kadına 'siz kimsiniz' diye sordu.

Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen kadın ev sahibine, 'Ben polisim' dedi.

Ev sahibi de 'O zaman polis arkadaşlarını çağırayım' diyerek polis ekiplerini eve çağırdı. Eve gelen polis ekipleri tarafından Cezayir uyruklu olan ve bir erkek tarafından tehdit edildiğini söyleyen kadın karakola götürüldü.

Ev sahibi Akın Ali Tuzcu, “Evde küçük oğlum ile ben vardım. Ben tavuklara baktım. Küçük oğlum bilgisayarının başında idi. Tavuklara baktıktan sonra müştemilatın depo olarak kullandığımız odayı tesadüfen açtım. İçeride bir bayan var. Kimsin sen dedim. ‘Ben polisim’ dedi. Ben de ‘Polis çağırayım, onunla tanışın’ dedim. Bekledik polis geldi. Su istedi. Aç mısın dedim. Türkçeyi tam konuşamıyor. Zannederim Arap kökenli kişi. Soğuk su istedi sadece. İki bardak soğuksu içti. Bir şey almamış, şikayetçi de olmadım” dedi.