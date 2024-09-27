Film gibi olay! 3 yerinden vurup hastaneye bıraktılar
İzmir'in Buca ilçesinde 20 yaşındaki genç dövülüp tabancayla 3 yerinden vurulduktan sonra hastane önüne bırakıldı. Polis, genci ormana götürerek dayak atıp yaralayan 4 kişiyi gözaltına aldı.
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İzmir'de tabancayla omuz, göz ve boyun bölgesinden vurularak yaralanan 20 yaşındaki M.Y.U., 23 Eylül'de Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin önüne bırakıldı.
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M.Y.U.'nun ayrıca dövüldüğü anlaşıldı. Polis, tedaviye alınan M.Y.U.'nun ifadesine başvurdu.
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M.Y.U.'nun husumetli oldukları B.A. (21), K.D. (21), N.B.K. (22) ve H.V. (22) tarafından Buca'da ormana götürülüp, dövüldüğü, tabancayla omuz, göz ve boynundan yaralandıktan sonra motosikletle hastane önüne getirilip, bırakıldığı belirlendi.
M.Y.U.'nun bırakıldığı o anlar, hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı.
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Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
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Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.D., N.B.K. ve H.V. tutuklandı. Diğer şüpheli B.A.'nın ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.