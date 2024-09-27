Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Film gibi olay! 3 yerinden vurup hastaneye bıraktılar | Son dakika haberleri

        Film gibi olay! 3 yerinden vurup hastaneye bıraktılar

        İzmir'in Buca ilçesinde 20 yaşındaki genç dövülüp tabancayla 3 yerinden vurulduktan sonra hastane önüne bırakıldı. Polis, genci ormana götürerek dayak atıp yaralayan 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:39 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İzmir'de tabancayla omuz, göz ve boyun bölgesinden vurularak yaralanan 20 yaşındaki M.Y.U., 23 Eylül'de Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin önüne bırakıldı.

        • 2

          M.Y.U.'nun ayrıca dövüldüğü anlaşıldı. Polis, tedaviye alınan M.Y.U.'nun ifadesine başvurdu.

        • 3

          M.Y.U.'nun husumetli oldukları B.A. (21), K.D. (21), N.B.K. (22) ve H.V. (22) tarafından Buca'da ormana götürülüp, dövüldüğü, tabancayla omuz, göz ve boynundan yaralandıktan sonra motosikletle hastane önüne getirilip, bırakıldığı belirlendi.

          M.Y.U.'nun bırakıldığı o anlar, hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı.

        • 4

          Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. 

        • 5

          Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.D., N.B.K. ve H.V. tutuklandı. Diğer şüpheli B.A.'nın ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        7 yaşındaki çocuğa şiddet görüntüleri dehşete düşürdü: "Bakımevi değil korku evi"
        7 yaşındaki çocuğa şiddet görüntüleri dehşete düşürdü: "Bakımevi değil korku evi"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Beyan-hasılat farkında izah istenecek
        Beyan-hasılat farkında izah istenecek
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi?
        Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi?
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Yöre halkının korkulu rüyası oldu! Her geçen gün büyüyor
        Yöre halkının korkulu rüyası oldu! Her geçen gün büyüyor
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Habertürk Anasayfa