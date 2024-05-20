Film gibi kovalamaca: At arabasıyla polisten kaçtılar
Bursa'da at arabası ile hırsızlık yapmaya çalışan kişilerle polis arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, şüphelilerin bindiği at arabasını yaklaşık 2 kilometre boyunca kovalandı. Arabayı çeken at yorulunca şüpheliler bu kez de koşarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri yakaladıkları 2 zanlıyı gözaltına aldı.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde daha önce binalardan hurda, demir ve tabela çaldıkları ihbar edilen 2 şüpheli gece yarısı at arabası ile sokak aralarında dolaşmaya başladı.
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Durumu gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile at arabasındakiler arasında kovalamaca başladı.
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Polis kovaladıkça kaçan şüpheliler, yarım saat boyunca ekipleri peşinden koşturdu.
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Atın yorulunca şüpheliler bu kez de yaya kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri atın yularından tutarak arabayı durdurdu ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.