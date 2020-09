Film festivali çevrim içi devam ediyor

39. İstanbul Film Festivali Ekim ayında çevrimiçi olarak sürüyor, aynı zamanda salon gösterimlerine başlıyor. Festival kapsamında Ekim ayında toplam 40 yeni film gösterilecek.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali, 9-20 Ekim arasında hem çevrimiçinde hem de yeniden sinema salonlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmekimi, pandemi nedeniyle bu yıl festival galalarıyla birleşiyor. Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları filmleri Cinemaximum Nişantaşı City’s ve Kadıköy Sineması’nın yanı sıra festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da da erişime açılıyor. Uluslararası Yarışma filmleri ise yalnızca filmonline.iksv.org üzerinden izlenebilecek. COVID-19 önlemleri doğrultusunda filmler için gişelerden basılı bilet alınamayacak, sinema biletleri satış işlemleri yalnızca biletix.com adresi üzerinden yapılacak. Çevrimiçi gösterimlerin biletleri yalnızca filmonline.iksv.org adresinden, 2 Ekim Cuma saat 10.30’dan itibaren alınabilecek.

39. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 9 Ekim’de başlayacak. Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması bölümlerinde ödül kazanan filmler, 20 Ekim akşamı açıklanacak.

ULUSLARARASI YARIŞMA

39. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde, “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler festivalin büyük ödülü Uluslararası Altın Lale için yarışıyor. Uluslararası Yarışma’da 12 film yer alıyor. Altın Lale için yarışan filmler yalnızca festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org’da gösterilecek.

İKSV’nin 16 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığını yürüten, İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına en iyi filme verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülüyle destekleniyor.

Bu ödülün 10.000 Avroluk bölümü Altın Lale’nin sahibi olacak filmin yönetmenine, 50.000 TL’lik bölümü filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya, 5.000 Avroluk bölümü ise Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yönetmenine takdim edilecek.

39. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jüri başkanı yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, jüri üyeleri oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen Burak Çevik, sinema tarihçisi ve programcı Jasmin Basic ile dağıtımcı Anthony Bobeau.

Uluslararası Yarışma’da Altın Lale için yarışacak filmler:

· Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear / Annabelle Attanasio / ABD

· Sarı Hayvan / Um Animal Amarelo / A Yellow Animal / Felipe Bragança / Brezilya, Portekiz

· Luxor / Zeina Durra / Mısır, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri

· Sanctorum / Joshua Gil / Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Katar

· Koza / Kokon / Cocoon / Leonie Krippendorff / Almanya

· Oğul-Ana / Pesar-Madar / Son-Mother / Mahnaz Mohammadi / İran, Çek Cumhuriyeti

· Yabancı / Exil / Exile / Visar Morina / Almanya, Belçika, Kosova

· Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have a Submarine / Alex Piperno / Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, Filipinler

· Yankılar / Bergmál / Echo / Rúnar Rúnarsson / İzlanda, Fransa, İsviçre

· Öteki Kuzu / The Other Lamb / Malgorzata Szumowska / İrlanda, Belçika, ABD

· Atlantis / Valentyn Vasyanovych / Ukrayna

· Kuş Dili / Mowa Ptaków / Bird Talk / Xawery Zulawski / Polonya

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme 10.000 TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Rûken Tekeş, yapımcı-yönetmen Yasin Ali Türkeri ve yönetmen-sanatçı Ezgi Kılınçaslan yer alıyor.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan filmler:

İyi ki Yapmışım (Selçuk Metin)

· Göbeklitepe Sakinleri / Sedat Benek

· Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak

· Kadınlar Ülkesi / Şirin Bahar Demirel

· Kuyudaki Taş / Gökçin Dokumacı

· Miss Holokost Survivor / Eytan İpeker

· Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu

· Muhammed Ali / Nursen Çetin Köreken, Ümit Köreken

· Asfaltın Altında Dereler Var! / Yasin Semiz

· Tenere / Hasan Söylemez

· Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü / Alper Şen

· Maddenin Halleri / Deniz Tortum

Yarışma Dışı

· Hayalimdeki Sahneler / Metin Akdemir

· İyi ki Yapmışım / Selçuk Metin

FİLMEKİMİ BU YIL FESTİVALİN BİR PARÇASI: FİLMEKİMİ GALALARI

İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden Galalar bu yıl pandemi nedeniyle Filmekimi’yle bir araya geldi; geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızların usta yönetmenlerle buluştuğu, merakla beklenen, ödüllü filmler, Türkiye prömiyerlerini Filmekimi Galaları’nda yapacak:

· Pinokyo / Pinocchio / Matteo Garrone / İtalya, Fransa, İngiltere

· Önsezi Kitabı / The Book of Vision / Carlo Hintermann / İtalya, İngiltere, Belçika

· Alabora / Surge / Aneil Karia / İngiltere

· Anne Gibi / Asa ga Kuru / True Mothers / Naomi Kawase / Japonya

· Günler / Rizi / Days / Tsai Ming-liang / Tayvan

· 85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85 / François Ozon / Fransa, Belçika

· Alelade Bir Yuva / Nowhere Special / Uberto Pasolini / İtalya, Romanya, İngiltere

· Umudun Dili / Persian Lessons / Vadim Perelman / Rusya, Almanya

· Undine / Christian Petzold / Almanya, Fransa

· İyi Bir Eş Olmanın Yolları / La bonne épouse / How To Be A Good Wife / Martin Provost / Fransa

· Yaramaz Çocuk / Enfant Terrible / Oskar Roehler / Almanya

· Kaçan Kadın / Domangchin yeoja / The Woman Who Ran / Hong Sang-soo / Güney Kore

· Körkütük / Druk / Another Round / Thomas Vinterberg / Danimarka

· Ter / Sweat / Magnus von Horn / Polonya, İsveç

· Nomadland / Chloé Zhao / ABD

FESTİVAL BİLETLERİ 2 EKİM’DE SATIŞA ÇIKIYOR

9-20 Ekim tarihleri arasında hem çevrimiçi hem de Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması salonlarında, Covid-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek gösterimlerin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 2 Ekim Cuma 10.30’da genel satışa çıkıyor.