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Filli Boya, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 3 destek paketini hayata geçirdiğini duyurdu. Şirketin bu kapsamda 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon liralık katkıda bulunduğu kaydedildi.

Filli Boya'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında okulların fiziki koşullarını iyileştirmek, hijyenik olarak önümüzdeki eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek ve çocuklara umut aşılamak için 10 milyon lira değerinde, 2 milyon metrekare alanın boyanabileceği boya yardımı yaptığı da bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Filli Boya boya ustalarına yönelik de bir destekte bulundu. Bu doğrultuda, Filli Ustalar ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak 25 bin gıda destek kolisinin ustaların evlerine dağıtıldığı bildirildi.

Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, "Betek Boya olarak bu süreçte ülkemiz ve insanımız için her zaman olduğu gibi üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu kapsamda Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon liralık destekte bulunduk. Şu anda okullarından uzak olan çocuklarımıza umut olmak, onları bu zor dönemde biraz da heyecanlandırmak istedik. Bu amaçla çocuklarımızın yeni eğitim öğretim yılında daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için 10 milyon lira değerinde, 2 milyon metrekare alanın boyanabileceği boyayı okullarımıza gönderdik. Yine her zaman olduğu gibi bu dönemde de en büyük paydaşlarımızdan boya ustalarımızın da yanındayız. Bu anlayışla 25 bin adet gıda destek kolisini Filli Ustaların evlerine ulaştırdık” dedi.

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