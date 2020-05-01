Filli Boya, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 3 destek paketini hayata geçirdiğini duyurdu. Şirketin bu kapsamda 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon liralık katkıda bulunduğu kaydedildi.
Filli Boya'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında okulların fiziki koşullarını iyileştirmek, hijyenik olarak önümüzdeki eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek ve çocuklara umut aşılamak için 10 milyon lira değerinde, 2 milyon metrekare alanın boyanabileceği boya yardımı yaptığı da bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, Filli Boya boya ustalarına yönelik de bir destekte bulundu. Bu doğrultuda, Filli Ustalar ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak 25 bin gıda destek kolisinin ustaların evlerine dağıtıldığı bildirildi.
Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, "Betek Boya olarak bu süreçte ülkemiz ve insanımız için her zaman olduğu gibi üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu kapsamda Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon liralık destekte bulunduk. Şu anda okullarından uzak olan çocuklarımıza umut olmak, onları bu zor dönemde biraz da heyecanlandırmak istedik. Bu amaçla çocuklarımızın yeni eğitim öğretim yılında daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için 10 milyon lira değerinde, 2 milyon metrekare alanın boyanabileceği boyayı okullarımıza gönderdik. Yine her zaman olduğu gibi bu dönemde de en büyük paydaşlarımızdan boya ustalarımızın da yanındayız. Bu anlayışla 25 bin adet gıda destek kolisini Filli Ustaların evlerine ulaştırdık” dedi.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!