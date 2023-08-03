Filler gerçekten hiçbir şeyi unutmaz mı?
Filler doğa üstü hafızalarıyla tanınır. Fil hafızalı deyimi de buradan gelir. Peki filler gerçekten hiçbir şeyi unutmaz mı?
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FİLLER GERÇEKTEN UNUTMAZ MI?
"Fil hafızalı" deyimi, fillerin yaşadıkları olayları unutmamasından dolayı söylendiği bilinir. Peki filler gerçekten unutmaz mı?
Bir filin asla unutmadığını söylemek imkansız olur ancak büyük dostlarımız hayatta kalma arzusuyla ayrıntıları hatırlamak konusunda oldukça zekidir.
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AVCILARININ KOKU VE SESLERİNİ HATIRLARLAR
Örneğin yaşlı Afrika filleri avcı hayvanların seslerini ve kokularını hatırlar. Hatta kokuları ve giysilerine bağlı olarak insan grublarını ayırabilirler. Kurak bir ovada su kaynağı bulmak için eski adımlarının izini sürebilirler ve aile üyelerinin adımlarını diğer yüzlerce filden ayırt edebilecek kadar güçlü bir hafızaya sahiptirler.
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BEYİNLERİ AYRINTILARI HATIRLAR
Bangor Üniversitesi'nde Zooloji bölümünde öğretim görevlisi olan Grame Shannon, "Savana gibi son derece dinamik bir ortamda yeterli yiyecek ve su arayabilmek, aynı zamanda karmaşık sosyal ilişkilerini yöneterek, avalanabilmek için gerekli ayrıntıları hatırlayan beyinleri vardır" dedi.
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UZUN GÖÇ YOLLARINI HAFIZALARI SAYESİNDE ATLATIRLAR
Harvard Tıp Fakültesi'nde fillerin işitmesi üzerine çalışan bir öğretim üyesi Caitlin O'Connell "Bir filin hafızası, çok uzun bir göçü atlatmak için önemli olan ağaç ve su kaynaklarını içeren uzun göç yollarını hatırlayabilir" dedi.
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EN BÜYÜK TEMPORAL LOBA SAHİP KARA MEMELİSİDİR
Filler ayrıca kara memelileri arasında en büyük mutlak beyin boyutuna ve vücut boyutuna göre en yüksek temporal loba sahiptir. Temporal lob, beyinin sesleri işlemekten ve hafızayı kodlamaktan sorumlu kısmıdır.
Kaynak: Live Science