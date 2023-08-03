Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Filler gerçekten hiçbir şeyi unutmaz mı?

        Filler gerçekten hiçbir şeyi unutmaz mı?

        Filler doğa üstü hafızalarıyla tanınır. Fil hafızalı deyimi de buradan gelir. Peki filler gerçekten hiçbir şeyi unutmaz mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          FİLLER GERÇEKTEN UNUTMAZ MI?

          "Fil hafızalı" deyimi, fillerin yaşadıkları olayları unutmamasından dolayı söylendiği bilinir. Peki filler gerçekten unutmaz mı?

          Bir filin asla unutmadığını söylemek imkansız olur ancak büyük dostlarımız hayatta kalma arzusuyla ayrıntıları hatırlamak konusunda oldukça zekidir.

        • 2

          AVCILARININ KOKU VE SESLERİNİ HATIRLARLAR

          Örneğin yaşlı Afrika filleri avcı hayvanların seslerini ve kokularını hatırlar. Hatta kokuları ve giysilerine bağlı olarak insan grublarını ayırabilirler. Kurak bir ovada su kaynağı bulmak için eski adımlarının izini sürebilirler ve aile üyelerinin adımlarını diğer yüzlerce filden ayırt edebilecek kadar güçlü bir hafızaya sahiptirler.

        • 3

          BEYİNLERİ AYRINTILARI HATIRLAR

          Bangor Üniversitesi'nde Zooloji bölümünde öğretim görevlisi olan Grame Shannon, "Savana gibi son derece dinamik bir ortamda yeterli yiyecek ve su arayabilmek, aynı zamanda karmaşık sosyal ilişkilerini yöneterek, avalanabilmek için gerekli ayrıntıları hatırlayan beyinleri vardır" dedi.

        • 4

          UZUN GÖÇ YOLLARINI HAFIZALARI SAYESİNDE ATLATIRLAR

          Harvard Tıp Fakültesi'nde fillerin işitmesi üzerine çalışan bir öğretim üyesi Caitlin O'Connell "Bir filin hafızası, çok uzun bir göçü atlatmak için önemli olan ağaç ve su kaynaklarını içeren uzun göç yollarını hatırlayabilir" dedi.

        • 5

          EN BÜYÜK TEMPORAL LOBA SAHİP KARA MEMELİSİDİR

          Filler ayrıca kara memelileri arasında en büyük mutlak beyin boyutuna ve vücut boyutuna göre en yüksek temporal loba sahiptir. Temporal lob, beyinin sesleri işlemekten ve hafızayı kodlamaktan sorumlu kısmıdır.

          Kaynak: Live Science

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        YAŞ öncesi Anıtkabir'de tören
        YAŞ öncesi Anıtkabir'de tören
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Habertürk Anasayfa