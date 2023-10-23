Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu'nun kendisine "Canım annem, bir tanecik annem" diyerek seslendiği o anları "Hepimiz gibi canım sıkkın ama beni güldürünceye kadar uğraşması, zorca bir diş tedavim var onun için de moral oldu" sözleriyle yayımladı.