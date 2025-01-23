Filiz Akın'ın sağlık durumunda gelişme
Bodrum'dan İstanbul'a nakledilen Filiz Akın'ın sağlık durumunda gelişme yaşandı
Yaşadığı Bodrum'da uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.
Eşi Sönmez Köksal, Filiz Akın'ın yanından bir an olsun ayrılmıyor.
Hastanede tedavi altında tutulan Filiz Akın'dan iyi haber var.
Filiz Akın'ın tedavisinde önemli bir ilerleme yaşanırken sağlık durumu bir hayli düzeldi. Akın, bir süre daha hastanede tedavi görecek.