Filiz Akın, Dünya Sanat Gününü kutladı

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Filiz Akın, Türkan Şoray'la olan bir videosunu paylaşıp Dünya Sanat Gününü şu sözlerle kutladı; "15 Nisan Dünya Sanat Gününde Atatürk'ün kızları olarak buluşmuş olduğumuz günden tbt ile kutlamak istedim. Atamızın, "Sanatı olmayan bir milletin, yaşam damarı kesilmiş demektir" sözünü düşünerek minnetle ve sevgiyle Atamızı anarken."

Fotoğraflar: Instagram