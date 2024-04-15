Filiz Akın, Dünya Sanat Gününü kutladı
Filiz Akın ile Türkan Şoray, birlikte olduğu bir videosunu paylaşıp Dünya Sanat Gününü kutladı
Giriş: 15.04.2024 - 18:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 18:15
Filiz Akın, Türkan Şoray'la olan bir videosunu paylaşıp Dünya Sanat Gününü şu sözlerle kutladı; "15 Nisan Dünya Sanat Gününde Atatürk'ün kızları olarak buluşmuş olduğumuz günden tbt ile kutlamak istedim. Atamızın, "Sanatı olmayan bir milletin, yaşam damarı kesilmiş demektir" sözünü düşünerek minnetle ve sevgiyle Atamızı anarken."
Fotoğraflar: Instagram
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