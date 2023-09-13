Filiz Akın'dan haber var
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, geçtiğimiz günlerde de "Bir türlü iyileşemedim" diyerek MR çektireceğini duyurmuştu. Usta oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
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Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Filiz Akın, üç ay önce "O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim" demişti. Oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti.
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Usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde de "Bir türlü iyileşemedim" diyerek MR çektireceğini duyurmuştu.
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"ENDİŞEYE GEREK YOK"
Tetkik sonuçlarını öğrenen Filiz Akın, sosyal medya hesabından gülümseyerek el salladığı bir videosunu şu mesajla paylaştı: MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum.
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Aralarında, Selda Alkor, Melek Baykal, Şenay Gürler, Ayşegül Aldinç ve Canan Ergüder gibi sanat dünyasından isimlerin de bulunduğu birçok kişi paylaşımın altına yazdıkları mesajlarla sanatçıya iyi dileklerde bulundu.
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3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Filiz Akın, 2021'de akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı.
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Kısa bir süre sonra ise ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Filiz Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Usta oyuncunun tahlil sonuçlarının temiz çıkmıştı.
İYİ HABERİ EŞİ VERMİŞTİ
İyi haberi eşinden alan Filiz Akın, Sönmez Köksal ile birlikte çekilen bu anlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Akın, gönderisine, "Eşim benden de endişeli olunca, raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodül olmadığını öğrenip geldiği günden..." ifadelerini not düşmüştü.
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