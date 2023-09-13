Filiz Akın'dan haber var

"ENDİŞEYE GEREK YOK"

Tetkik sonuçlarını öğrenen Filiz Akın, sosyal medya hesabından gülümseyerek el salladığı bir videosunu şu mesajla paylaştı: MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum.