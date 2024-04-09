Filiz Akın arefe günü mesajı yayınladı

REKLAM advertisement1

81 yaşındaki Filiz Akın, sosyal medya hesabından yayınladığı Arefe günü mesajında; "Aslında hiç o kadar gülecek halde değilim. Ama olsun bir arefe gününe daha 'merhaba' diyebilmenin şükrüyle olabileceği kadar iyi bir gün dilemeye çalışıyorum… İlaçların arasından" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: DHA