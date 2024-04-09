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        Haberler Magazin Filiz Akın arefe günü mesajı yayınladı

        Filiz Akın arefe günü mesajı yayınladı

        Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Filiz Akın, sosyal medya hesabından Arefe günü mesajı yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 18:10 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:17
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        81 yaşındaki Filiz Akın, sosyal medya hesabından yayınladığı Arefe günü mesajında; "Aslında hiç o kadar gülecek halde değilim. Ama olsun bir arefe gününe daha 'merhaba' diyebilmenin şükrüyle olabileceği kadar iyi bir gün dilemeye çalışıyorum… İlaçların arasından" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: DHA

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