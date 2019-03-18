Filiz Akın, Almanya'da onurlandırıldı. 'Almanya Türkiye Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alan Akın, konuşmasında "Yüreğe dokunan filmler yaptığınız zaman, Eskimo da aynı yerde ağlıyor, Afrikalı da aynı yerde gülüyor. Sinema evrensel bir dildir ve bunu en iyi yeni sinemacılarımız yapıyor. Bu ödülü festival başkanına yöneticisine ve emeği geçenlere adıyorum. Daha çok desteklere ihtiyaçları var. Çünkü sinema tutkudur, aşktır. Yaşasın sinema" dedi.

Filiz Akın, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve aynı zamanda Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth'un elinden aldı.

Filiz Akın, ödül töreninden sonra 'Almanya Türkiye Film Festivali'nin jüri başkanlığını üstlenen Kadir İnanır ile sohbet etti.





