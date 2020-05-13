Filistinlilerin nüfusu Nekbe'den bu yana 9 kat arttı

Filistinlilerin nüfusu, topraklarından zorunlu göçe tabi tutuldukları 1948'deki Nekbe'den (Büyük Felaket) bu yana 9 kat arttı.
Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, Nekbe'nin 72. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Nekbe sırasında Filistinlilerin nüfusunun 1 milyon 400 bin civarında olduğunu ve yaklaşık 800 bin Filistinlinin topraklarından zorla çıkartıldığını hatırlattı.
Dünya genelindeki Filistinlilerin nüfusunun 2019 sonu itibarıyla Nekbe'den bu yana yaklaşık 9 kat artarak 13 milyon 400 bine çıktığı belirtilen açıklamada, bu nüfusun yarısından fazlasının işgal altındaki Batı Şeria, abluka altındaki Gazze ve İsrail içinde tarihi Filistin topraklarında yaşadığı aktarıldı.
Açıklamada, topraklarından sürülerek mülteci durumuna düşen Filistinlilerin yüzde 28,4'ünün Birleşmiş Milletler Filistin Mülteciler Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı 58 kampta yaşadığı, bu kampların 10'unun Ürdün'de, 9'unun Suriye'de, 12'sinin Lübnan'da, 19'unun Batı Şeria'da ve 8'inin Gazze'de bulunduğu ifade edildi.
UNRWA verilerine göre, Filistinli mültecilerin sayısı 2019'da 5,6 milyona ulaşmıştı.
Ancak bu veriler 1949 sonrası ve 1967 savaşı sebebiyle yerlerinden edilenleri kapsamadığı için gerçek mülteci sayısının bu rakamın daha üstünde olduğu tahmin ediliyor.
- 1948'den beri dinmeyen acı: Nekbe
Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.
İsrail güçleri Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist çeteler 70'ten fazla katliam gerçekleştirdi ve 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!