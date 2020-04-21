Filistinliler Nekbe'nin 72. yılında geri dönüş hakkına dikkati çekmeye çalışıyor

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Uluslararası Filistin Kimliğini Koruma Projesi ile Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi tarafından gerçekleştirilen "İntima" isimli kampanyanın bu yılki açılışı elektronik ortamda Filistin ulusal marşları yayını ile başladı.

Uluslararası Filistin Kimliğini Koruma Projesi Genel Koordinatörü Yasir Kudura, yaptığı açıklamada, 2010'dan bu yana her yıl düzenledikleri bu kampanyayla, başta geri dönüş hakkı olmak üzere Filistin halkının haklarına bağlılığını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi Genel Sekreter Yardımcısı Hişam Ebu Mahfuz da, "Kampanya, Filistin halkının tüm kuşaklarıyla geri dönüş başta olmak üzere tüm haklarına bağlı olduğunu dünyaya göstermeyi hedefliyor. Bu kuşaklar, sahip oldukları kültürel mirası ve onları Filistin'e bağlayan değerleri unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin haklarına dikkati çekmek için 2010'dan bu yana her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen "İntima" kampanyasına, Filistin halkının haklarına destek için çalışan onlarca kurum katılıyor.

- 1948'den beri dinmeyen acı: Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.