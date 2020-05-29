Filistinliler cuma namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı

Yüzlerce Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarında cuma namazını eda etti.

İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanlarda cuma namazını kılan Filistinliler, namazın ardından olaysız dağıldı.

Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nın bulunduğu bölgede Filistinli aktivist Hanadi el-Halavani'yi gözaltına aldı.

Salgın nedeniyle mart ayında önce kısmen, daha sonra tamamen ibadete kapatılan Mescid-i Aksa'da vakit ezanları okunmaya devam ediyor.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, 19 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurmuştu.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Harem-i Şerif'in 31 Mayıs Pazar günü sabah namazı itibarıyla ibadete açılacağını bildirmişti.