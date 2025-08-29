Filistinli yetkililerin vizeleri iptal edildi

Habertürk
        ABD yönetimi, New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti.

        Giriş: 29.08.2025 - 19:36 Güncelleme: 29.08.2025 - 19:36
        ABD yönetimi, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti.

        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Donald Trump yönetiminin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanıldı.

        Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçladı.

        Bazı Avrupa ülkeleri de dahil birçok ülkenin BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanımaya hazırlandığı bir dönemde ABD yönetiminin aldığı karar tepki çekti.

        31 Temmuz'da Filistinli bazı yetkililere yaptırım uygulayarak vize vermeyi reddeden Trump yönetimi, Filistinlilere saldırmakla suçlanan şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere uygulanan yaptırımları ise kısa süre önce kaldırmıştı.

        Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, yaklaşan BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanıma planlarını açıklamışlardı.

