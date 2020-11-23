Filistinli yetkililer, İsrail'le güvenlik iş birliğinin Filistin uzlaşı çabalarına engel olmayacağını düşünüyor

Konuyla ilgili görüşlerini AA muhabiriyle paylaşan yetkililer, uzlaşı sürecinin çok daha zor şartlardan geçtiğini, İsrail'le güvenlik iş birliğinin daha önce de olduğunu ve sadece birkaç aylık bir süre askıya alındığını ifade ediyor.
Fetih Hareketi Medya Ofisi Başkanı Munir el-Cagub, İsrail'le güvenlik iş birliğinin, siyasi süreç kapsamında olduğunu, uzlaşı çabalarıyla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.
"Bu iş birliği, uzlaşı meselesi ve Filistinli gruplarla olan ilişkilere uzak bir konu. İç tertibimizi sağlamak şu an için en önemli olan şey." diyen Cagub, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet konusunda Hamas'la anlaşma içinde bulunduklarını, kimsenin bu haktan vazgeçemeyeceğini dile getirdi.
- "Müzakereleri durdurmanın mazareti yok"
Hamas yöneticisi Halid el-Hac da 2005 yılından bu yana yapılan tüm uzlaşı görüşmeleri sırasında İsrail'le güvenlik iş birliğinin devam ettiğini söyledi.
Uzlaşı görüşmeleri ve diyaloğun devam etmesi temennisinde bulunan Hac, "Bu görüşmelerden olumlu ve gerçek sonuçlar çıkmasını, halkımızın siyasi ayrılıktan kurtulmasını ve Filistinlilerin haklarını hedef alan tüm anlaşmaların yok olup gitmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Filistinlileri içeride ve dışarıda temsil edecek ulusal bir yönetimin kurulması için seçimlerin yapılması gerektiğini vurgulayan Hac, "Filistin yönetimi ile İsrail arasında güvenlik iş birliğinin yeniden başlaması bahane edilerek uzlaşı görüşmelerini durdurmanın bir mazareti olamaz." görüşünü dile getirdi.
- "Uzlaşı güçlü bir kart olacaktır"
Kudüs Üniversitesi'nde Filistin meselesine ilişkin dersler veren Dr. Esad el-Avivi, İsrail ile güvenlik iş birliğinin yeniden başlamasından uzlaşı çabalarının etkileneceğini ancak müzakerelerin durmayacağını savundu.
"Tüm tarafların maruz kaldığı baskı biliniyor. Her bir Filistinli de Filistin davasının sabitelerini korumakla yükümlü. Bu nedenle uzlaşı çabalarının sürdürülmesi konusunda herkeste büyük bir sorumluluk olması gerekiyor." diyen Avivi, uluslararası toplum tarafından kabul gören ve ulusal birlik temelinde sağlanan bir uzlaşının, İsrail'le muhtemel bir müzarede "güçlü bir kart" olacağını vurguladı.
Filistin yönetimi, 17 Kasım'da, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurmuştu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ),İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini bildirmişti.
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