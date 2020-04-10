10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu küresel endişe ve Filistin yönetimince ilan edilen olağanüstü halden yararlanarak Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim faaliyetlerini artırdığı belirtiliyor.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yerleşim Yerleri ve Ayrım Duvarı ile Mücadele Heyeti Başkanı Velid Asaf, İsrail'in Kovid-19 salgınını Yahudi yerleşim faaliyetlerini artırmak için fırsat olarak kullandığını dile getirdi.
AA muhabirine konuşan Asaf, salgın sebebiyle olağanüstü halin ilan edilmesiyle; Filistinlerin evlerinin yıkımlarında, izinsiz inşaat iddiasıyla ihtar dağıtımında, İsrail yönetimi ve yerleşimcilerin Filistinlilere ait arazilere el koymasında artış yaşandığına dikkati çekti.
Asaf, yerleşimcilerin son haftalarda Beytüllahim, Ürdün Vadisi'nde birer ve Ramallah'ın doğusundaki El-Mugayyir köyü yakınlarında ise 2 küçük yerleşim birimi kurduğunu söyledi.
Yahudi yerleşimcilerin Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait geniş arazilerde İsrail ordusunun koruması altında tarım yapmaya başladığını ifade eden Asaf, bütün yerleşim bölgelerindeki inşaat faaliyetlerinin de devam ettiğini aktardı.
Asaf, sözlerine şöyle devam etti:
"İsrail, dünyanın Kovid-19 salgınıyla meşgul olmasını, ABD ile yapılan sözde barış anlaşması planlarına göre toprak kazanmak ve Batı Şeria'yı ilhak etmek için bir fırsat olarak görüyor."
Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir Köyü Muhtarı Emin Ebu Aliyya da Yahudi yerleşimcilerin, Filistin yönetiminin ilan ettiği olağanüstü hal ve salgın korkusunu, "Filistinlilerin topraklarını çalmak için fırsat olarak" değerlendirdiklerini savundu.
"TOPRAKLARIMIZDAN GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMAYABİLİR"
Ebu Aliyya, köy ve kasabalardaki büyük alanlarda iş makinelerinin çalıştığını, yeni yollar açıldığını, yerleşim birimleri inşa edildiğini belirterek, "Eğer durum böyle devam ederse topraklarımızdan geriye hiçbir şey kalmayabilir." dedi.
Yahudi yerleşimcilerin bölgeye bazı hayvan çiftlikleri kurduğunu ifade eden Ebu Aliyya, yerleşimcilerin hayvanlarını aşırı otlatmasından da Filistinlilere ait çiftliklerin olumsuz etkileneceğini aktardı.
Mugayyir köyü sakinleri arazilerinin çalınmaması için bir süre önce bölgede çadırlar kuruyor ve İsrail askerlerinin koruduğu Yahudi yerleşimcilerin topraklarına el koymaması için oturma eylemi düzenliyordu ancak olağanüstü hal ilanı ve Kovid-19 salgını nedeniyle Filistinliler çadırlarını terk etmek zorunda kaldı.
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede can kaybının 2'ye çıktığını açıklamıştı.
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim de Kovid-19 vaka sayısının 266'ya yükseldiğini duyurmuştu.
Filistin yönetimi 6 Mart'ta olağanüstü hal ilan etmiş, Başbakan Muhammed İştiyye, tüm vilayetlerde sokağa çıkma sürelerinin sabah 10.00 ile akşam 17.00 arasında olmak üzere kısaltıldığını duyurmuştu.
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