Karar metninde bu "hassas" dönemde yaptığı paylaşımların "öfke ve hayal kırıklığına yol açmasına rağmen, Maisa Abd el-Hadi'nin 'sabıkası bulunmadığı ve normal bir hayat sürdüğüne' işaret eden Hâkim, "paylaşımlarının suç teşkil edeceğinin şüpheli olduğu" değerlendirmesini yaptı.