Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi serbest bırakıldı
İsrail'de mahkeme, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Hamas'a destek" suçlamasıyla gözaltı süresi uzatılan İsrail vatandaşı Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi hakkındaki kararı bozdu
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srail vatandaşı Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi, Hamas'a destek verdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Nasıra Bölge Mahkemesi'ndeki Hâkim Arafat Taha, İsrail polisinin Maisa Abd el-Hadi'nin gözaltı süresini uzatılması kararını bozarak, ev hapsine hükmetti.
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Karar metninde bu "hassas" dönemde yaptığı paylaşımların "öfke ve hayal kırıklığına yol açmasına rağmen, Maisa Abd el-Hadi'nin 'sabıkası bulunmadığı ve normal bir hayat sürdüğüne' işaret eden Hâkim, "paylaşımlarının suç teşkil edeceğinin şüpheli olduğu" değerlendirmesini yaptı.
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AŞIRI SAĞCI BAKAN'DAN HAKİM İÇİN "İÇİMİZDEKİ DÜŞMANLAR" İFADESİ
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Maisa Abd el-Hadi'nin gözaltına alındığında, İsrail bayrağı önünde elleri önden plastik kelepçeli fotoğrafını paylaştı.
Sicilinde "ırkçı ve nefreti kışkırtan söylemi nedeniyle" sabıkası bulunan Ben-Gvir, Maisa Abd el-Hadi'nin serbest bırakılmasına hükmeden Filistin asıllı İsrail vatandaşı Hâkim Arafat Taha için "içimizdeki düşmanlar" ifadesini kullandı.
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NELER OLMUŞTU?
Maisa Abd el-Hadi, sosyal medyada "Hamas'a destek veren" paylaşımları suçlamasıyla dün gözaltına alınmıştı.
İsrail vatandaşı Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi, Gazze Şeridi sınırında "Hamas'a bağlı güçlerin bir buldozerle İsrail'in güvenlik duvarını aştığı" görüntüyü Berlin Duvarı'nın yıkılmasına gönderme yaparak, İngilizce "Haydi gidelim, Berlin tarzı" ifadeleriyle paylaşmıştı.
İsrail polisi, benzer şekilde 17 Ekim'de de Nasıra'da İsrail vatandaşı Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine'yi sosyal medyada "Hamas'ı desteklediği ve İsrail karşıtı paylaşımlar yaptığı" gerekçesiyle gözaltına almıştı.
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Ben-Gvir bakanlığa gelmesinin ardından içinde savcılar, polis birlikleri, siber uzmanların yer aldığı sosyal medya paylaşımlarını inceleyen bir "görev gücü" kurmuştu.
Söz konusu görev gücünün, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırı başlattığı 7 Ekim'den sonra 210 dosyayı incelediği ve bunlardan 70'i hakkında iddianame hazırlandığı belirtilmişti.
Fotoğraflar: Instagram