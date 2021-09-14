Filistinli muhalif aktivist Benat'ın gözaltında ölümüne ilişkin dava görülmeye başladı

AA

Mahkemeye Benat'ın avukatlarının yanı sıra basın mensupları ve insan hakları örgütlerinden temsilciler katıldı.

Basın mensuplarının mahkemede görüntü almasına izin verilmezken, Benat'ın ailesi duruşmalara katılmayacağını açıkladı.

Benat'ın ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şehit oğlumuz Nizar Benat'ın kanına olan saygımız ve milli ilkelerimiz doğrultusunda, suikast ve suç gruplarıyla aynı çatı altında toplanmayacağımızı ve Filistin yönetiminin kontrolündeki mahkemeye katılmayacağımızı açıklıyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Ne olmuştu?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yönetimine sert eleştirileriyle tanınan aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 24 Haziran'da sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistinli muhalifin ailesi, Benat'a işkence yapıldığını ve suikasta kurban gittiğini savunuyor.

Başbakan Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde de Benat'ın fiziksel şiddete maruz kaldığını ve gözaltındayken gerçekleşen ölümünün doğal olmadığını söylemişti.

Filistin yönetimi, 1 Temmuz'da Benat'ın ölümüyle ilgili, içlerinde subayların da olduğu yaklaşık 15 güvenlik birimi mensubunu gözaltına almıştı