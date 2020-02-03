03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Filistinli genç güreşçi Aburumila, Ankara'daki Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde AA muhabirine Türkçe açıklamada bulundu.
Türkiye'de 3 yıldır yaşadığını belirten Aburumila, güreşe başlama hikayesini "Filistin'deki her çocuk 5 yaşında camide Kur'an eğitimi alıyor. Ailem de beni camiye gönderdi. Amme Cüzü bitirince ücretsiz spor yapabilmemiz için ödül olarak kulübe gönderdiler. Güreş tarzı bir şey yaptırdılar. Tekniksiz bir güreş. Sonra beni Fransa'ya götürdüler. Fransa'da birinci oldum. Bu sporu sevdim, devam ettim." sözleriyle anlattı.
Güreş Milli Takımı ile kampta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Filistinli sporcu, "Burada bulunmak gurur verici, çok güzel. Dünyadaki en iyi güreşçilerle bir arada olmak benim için hayal gibi bir şey." diye konuştu.
"İDOLÜM TAHA AĞABEY"
Ali Aburumila, idolünün olimpiyat şampiyonu Taha Akgül olduğunu belirterek, "Taha ağabeyle tanıştık. Çok samimi, mütevazi biri. Bana 'Kolay şampiyon olunmaz, hedefine inanarak, çalışarak, mücadele ederek ulaşırsın.' dedi." ifadelerini kullandı.
"Türkiye adına güreşme hedefin var mı?" sorusuna Aburumila, "Tabii ki. Filistin'i bazı ülkeler devlet olarak tanımadığı için vize alamıyorum. Şampiyonalara katılmak için vize vermiyorlar. Türkiye yıllardır Filistin'e destek veriyor. Benim için Türkiye ile Filistin arasında hiçbir fark yok. Türk bayrağı veya Filistin bayrağını dalgalandırmak benim için aynı şey. Türk Milli Takımı adına güreşmek hayalim. Türkiye güreşte dünyanın en iyi ülkelerden biri." yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Filistin halkının çok sevdiğini ifade eden Aburumila, "Öncelikle Filistin'e her zaman destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan her zaman Filistin'i takip ediyor. Filistin'e giderseniz Türk kültürünü görebilirsiniz. Filistin'de her yerde Türk bayrağını görebilirsiniz, 'Recep Tayyip Erdoğan sizi seviyoruz' diyenleri duyabilirsiniz. Filistin halkının, büyük bir liderimiz olarak Recep Tayyip Erdoğan'dan beklentisi var." şeklinde konuştu.
"GAZZE HAPİSHANE ŞEHİR"
Genç güreşçi, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yaşananlara ilişkin ise şunları kaydetti:
"Herkes yaşananları sosyal medyadan görüyor. Gazze'deki sorunları aktarmak istiyorum. Gazze bir şekilde hapishane... Tek bir çıkışı var, Refah Sınır Kapısı. Mısır'dan çıkıyorlar, o kapıyı istedikleri zaman açıp, istedikleri zaman kapatabiliyorlar. İnsanlar hastalandığında çıkamıyor. Okuduğumuz kitaplar maalesef İsrail'in kontrolünde. Ailem El-Halil kentinde yaşıyor, 7 kardeşiz. Bizim olduğumuz bölgede spor yaparken bile sıkıntı yaşıyoruz. Sokakta İsrail askerleri antrenmana giderken 'dön, giremezsin' diyebiliyor. Sen de bir şey diyemiyorsun. Antrenman yapıp kendini geliştirmen lazım ama olmuyor."
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