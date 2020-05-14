Filistinli gruplardan İsrail'in "ilhak" planına karşı "bölünmüşlüğün sonlandırılması" çağrısı

Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Yüzyılın Anlaşmasına Karşı Yüksek Ulusal Heyeti, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71. yılı dolayısıyla, Gazze'nin doğusundaki Melke bölgesinde bir basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında Filistinli gruplar adına konuşan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden Mahir Mizhir, İsrail'in planlarına ve ihlallerine karşı koymak için siyasi bölünmüşlüğün sona ermesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.
Mizhir, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi ve Ulusal Konseyi kararlarının uygulanmasının yanı sıra Oslo Anlaşmasından ve onun güvenlik ile ekonomik yükümlülüklerinden kurtulmanın da zorunlu olduğunu belirtti.
Her türlü tasfiye projeleri karşısında kapsamlı direnişin etkinleştirilmesi ve ilhak planına karşı konulması gerektiğini kaydeden Mizhir, dünya ülkelerini "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara karşı Filistinlileri destek vermeye" çağırdı.
Filistinli grupların tamamının, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini tamamen reddettiğini hatırlatan Mizhir, İsrail ile normalleşmeyi, "Filistin halkına ve ödediği bedellere karşı işlenen bir suç, ihanet ve sırtına saplanan bir hançer" olarak değerlendirdi.
- İsrail'in "ilhak" planı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.
ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecini başlatmıştı.
- 1948'den beri dinmeyen acı: Nekbe
Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.
İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.
Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.
,Nour Mahd Ali Abu Aisha
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