Filistinli gruplar: "Anadolu Ajansı meşru davamızın küresel sesi oldu"

06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fetih Hareketi sözcüsü İyad Nasr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı, Filistin davasını dünyaya aktarmanın yanı sıra İsrail'in saldırıları ve ihlallerine karşı Filistin halkının meşru haklarını savunan büyük medya kuruluşlarından biri oldu." dedi.
Nasr, Anadolu Ajansı'nın Filistin'de 2007'nin başından itibaren yaşanan iç bölünmede gruplar arasında yaşanan tartışmalardan uzak durduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle Anadolu Ajansı herkes tarafından saygı duyulan basının başında yer almakta ve muhabirlerinin her tarafta ilişkisi bulunmakta." dedi.
AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin de Nasr, "Anadolu Ajansı uluslararası büyük medya kuruluşlarına rakip olarak güçlü bir şekilde ileriye doğru yürüyor. Ajansın haber ve raporları artık farklı dillerde tüm ülke ve vatandaşlara ulaşıyor." ifadelerini kullandı.
- Hamas Hareketi
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da AA'nın Filistin'deki gelişmeleri ve yaşanan olayları dünyaya duyurma konusunda önemli rol üstlendiğini kaydetti.
AA'nın bugün 100'üncü yılını doldurmasının, onun dünyadaki en eski haber ajanslarından biri olduğu anlamına geldiğini aktaran Kasım, "Anadolu Ajansı, Filistin ile ilgili haberlerinde İsrail'in suçsuz sivil Filistinlilere uyguladığı zulmü aktarmaya odaklanıyor. Bu da şehit cenazeleri ve yaşanan olayları aktarırken açıkça görülüyor." değerlendirmesini yaptı.
- İslami Cihad Hareketi
Filistin İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Davud Şihab da AA'nın habercilik alanında öncü bir kuruluş olduğunu belirtti.
Şihab, "AA'nın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bu ajansta çalışan nesilleri ve özellikle de ajansın son 10 yıl içinde küresel düzeyde önemli bir varlık göstermesini sağlayan yönetim ile personeli selamlıyoruz." dedi.
AA'nın Filistin davasına verdiği önem ve dünyaya duyurmak için gösterdiği çabadan övgüyle söz eden Şihab, bunun teşekkürü hak eden bir çaba olduğunu söyledi.
- Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti
Gazze'deki Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti Üyesi Talal Ebu Zarife de AA'yı ve Gazze'deki çalışanlarını tebrik etti.
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FDHKC) önemli yöneticileri arasında yer alan Ebu Zarife, AA'nın Filistin'le ilgili yayınladığı haberlerinin, Filistin halkının yaşadığı sıkıntıların ve yaşamlarının ayrıntılarını ortaya çıkmasına ve dolayısıyla da seslerini dünyaya duyurmalarına katkıda bulunduğunu kaydetti.
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