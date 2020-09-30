Filistinli genç, karantina günlerini, çocukluk hayali olan "klasik" otomobili yaparak değerlendirdi

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin güneyindeki Kabalan beldesinde yaşayan Umle, klasik otomobil başta olmak üzere arabalara özel bir ilgisi bulunuyor.
Yıllarca yedek parça satarak geçimini sağlayan Umle'nin şu anda Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde bir araba galerisi bulunuyor.
Umle, çocukluk hayali olan klasik otomobili taklit ederek yaptığı aracın hikayesini AA muhabirine anlattı.
Evinin altındaki mütevazi atölyesinde aracın şasesini oluşturan Umle, mekanik parçaları, eski araçlardan monte etti, aracın şasesi için dört ay boyunca uğraştı.
- Karantina günlerinde başlayan uğraş
Umle, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina döneminin başlamasıyla klasik bir araba yapmak olan çocukluk hayalini gerçekleştirme fikrini ciddi şekilde düşünmeye başladığını söyledi.
Karantina döneminin başlamasıyla nelerle meşgul olabileceğini düşünmeye başladığını söyleyen Umle, "Karantina günlerini, otomobilimi yaparak; çocukluk hayalimi gerçekleştirerek değerlendirdim." dedi.
Umle, Filistin'de otomobil fabrikası ve klasik araç olmadığını, ithal etmenin de çok külfetli olacağını ifade etti.
Filistinli adam, "1930'lardaki klasik otomobilleri taklit ederek sıfırdan bir araç yaptım. Araçla gezerken sanki güzel zamanlarda (İsrail'in Batı Şeria'yı işgalinden önce) yaşıyormuşum gibi hissediyorum." diye konuştu.
- Otomobile küçük oğlunun ismini verdi
Umle, arabaya en küçük oğlu Nuh'un adını koyduğunu dile getirdi.
"Nuh"un tıpkı eski klasik otomobiller gibi iki kişilik olduğunu söyleyen Umle, ayrıca klasik araçların özelliklerinden; uzun ön kaputa ve dışarıya doğru farlarına dikkati çekti.
Otomobilin maliyetinin yanı sıra yapım aşamasının çok zahmetli olduğunu aktaran Umle, satın almayı teklif edenler olduğunu ancak bunu reddettiğini ifade etti.
Umle ayrıca birkaç yıl önce de basit bir dört tekerlekten çekişli araç yaptığını ve büyük oğlu "Adem"in ismini verdiğini kaydetti.
Halihazırda lüks bir otomobili olmasına rağmen klasik araçla seyahat etmeyi tercih ettiğini söyleyen Umle, ayrıca klasik otomobil dışında başka fikirleri de olduğunu aktardı.
- Otomobilin tescil edilmesini istiyor
Filistinli galeri sahibi, Batı Şeria'daki kentler ve beldeler arasında kullanabilmek için yaptığı aracın Filistin makamlarınca resmi şekilde kayda geçirilmesini istediğini belirtti.
Umle, klasik otomobil taklidi aracın özel günlerde, film ya da dizilerde kullanılabileceğini ifade etti.
Bölge sakinlerinin yaptığı araca ilgi gösterdiğine dikkati çeken Umle, bazılarının onunla fotoğraf çektirmek istediğini dile getirdi.
,Qais Omar Darwesh Omar
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