Filistinli Dahlan'ın, Sudan yönetimi ile İsrail arasında arabuluculuk yapıyor iddiası

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KAN'ın haberine göre, Sudan yönetimiyle yakın temas halinde olan Dahlan'ın, Tel Aviv'le normalleşmeye ikna çalışması yürütüyor.

Dahlan'ın, Sudan yönetimine normalleşmenin silah anlaşmaları da dahil olmak üzere çeşitli konularada kendilerine fayda sağlayacağını ilettiği belirtildi.

KAN daha önce de Sudan Ummet Partisi Genel Başkanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi'nin, "Sudan halkının çoğunluğu İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini destekliyor. Sudan normalleşme isteği konusunda ciddi." dediğini aktarmıştı.

Mehdi'den ise habere dair herhangi bir doğrulama yada veya yalanlama gelmedi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ise 25 Ağustos'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya geçiş hükümetinin İsrail'le ilişkileri normalleştirme yetkisine sahip olmadığını söylemişti.

,Said İbicioğlu