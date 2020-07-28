Filistinli çocuklar için 2 bin kilometre bisiklet sürecekler

AA

İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, 20 Temmuz'da 12 arkadaşıyla çıktıkları 2 bin kilometrelik bisiklet yolculuğunu AA muhabirine anlattı.

Ladraa, İsrail’in saldırılarında yaralanan ve çeşitli uzuvlarını kaybeden Filistinli 3 bin çocuğun tedavi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Gazze İçin Bisiklet Sür İsveç" adıyla yardım kampanyası başlattıklarını, bu çerçevede farkındalık oluşturmak için bisiklet yolculuğuna çıktıklarını söyledi.

İsveç'in Göteborg kentinden başlayan yolculuğun, İsveç'in Finlandiya sınırındaki Abisko kentinde sona ereceğini belirten Ladraa, 8'inci gününü tamamladıkları yolda 400 kilometre mesafe katettiklerini ve yolculuklarının 33 gün süreceğini kaydetti.

Ladraa, yolculuğu sırasında kendisine dünyanın farklı bölgelerinden insanların da eşlik ettiğini aktararak, "Şilili, Romanyalı, İsveçli, Suriyeli, yaşlı, emekli, kadın, erkek birçok farklılığa sahip ekiple yola çıktık. Gruptaki arkadaşlar Filistinli çocukların hikayelerini anlattıkları için heyecanlılar ve çok mutlular." diye konuştu.

Benjamin Ladraa, yolculuğunda karşılaştıkları insanların Filistinlilere karşı uygulanan insan hakları ihlallerinden habersiz olduklarına işaret ederek, "Bisiklet yolculuğumuz, İsrail'in suçlarını anlatmak için güzel bir imkan. Filistinlilere karşı uygulanan hak ihlallerini ve Filistin'in işgalini anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanyada toplanacak yardımların Filistin Çocuk Yardım Fonuna (PCRF) aktarılacağını paylaşan Ladraa, "Uluslararası hukuk ihlal edilerek savunmasız Filistinlilere ateş açılması sonucu birçok çocuk elini, ayağını ve kolunu kaybetti. Yardımlar, uzuvlarını kaybeden bu çocuklara protez ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanmasında kullanılacak." dedi.

- "Türkiye, çok özel bir role sahip"

Landraa, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerinin, yalnızca insani yardım faaliyetleri ile çözüleceğine dair yaygın ve yanlış bir algının olduğunu belirterek, "Tüm dünyada ülkeler, İsrail'e siyasi baskı uygulamakta gecikmemeli. Bu noktada özellikle Türkiye, İsrail’in gayrimeşru politikalarına karşı gösterdiği duruş ile dünyada çok özel bir role sahip." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail yönetiminin Batı Şeria'nın işgaline yönelik aldığı karara da değinen Ladraa, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin topraklarına ve yaşam haklarına karşı alınmış bu karar siyonist bir projedir. Bu hukuksuz tavır ilk değildi son da olmayacak. İsrail'in uyguladığı savaş suçlarına karşı, ülkeler ve uluslararası toplum gerekli tepkiyi vermeli. İsrail'e yönelik yaptırım kararları alınmalı ve ülkeler İsrail'le diplomatik ilişkileri sonlandırılmalıdır."

Mültecilerin karşılaştıkları sorunlara dikkati çekmek istediğini söyleyen Landraa, bu doğrultuda İsveç'ten Batı Sahra bölgesine 30 ülkeyi kapsayacak 14 bin kilometrelik bisiklet yolculuğu yapacağını da belirtti.

İsveçli aktivist Landraa, daha önce İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla İsveç'ten Filistin'e 5 bin kilometre yürümüştü. Ürdün sınırından İsrail'e ulaşan ancak Filistin'e girişine İsrail polisince izin verilmeyen Ladraa, 6 saat İsrail polisince gözaltında tutulmuştu.