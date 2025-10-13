Filistinli çocuklar, A Milli Takım'ın maçını tribünden izleyecek!

Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 15:01 Güncelleme: 13.10.2025 - 15:01
        Filistinli çocuklar, A Milliler'i izleyecek!
        A Milli Futbol Takımı'nın yarın Kocaeli'de Gürcistan'la oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçını Filistinli çocuklar tribünde izleyecek.

        Karşılaşma öncesinde milli futbolcularla bir araya gelecek Filistinli çocuklar, ay-yıldızlı oyuncularla birlikte sahaya çıkarak maç önü seremonisine katılacak.

        Filistinli çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte karşılaşmayı tribünden takip edecek.

        Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

