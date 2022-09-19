Filistinli çiftçi, ağaç dikerken Bizans mozaikleri buldu

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Filistinli bir çiftçi Gazze Şeridi’nde tarlasına zeytin ağacı dikmeye çalışırken Bizans döneminden kalma süslü bir zemin mozaiği buldu.

Salman al-Nabahin, Reuters ajansına, mozaiği oğluyla birlikte toprağı kazarken fark ettiklerini ve daha sonra kalıntının diğer bölümlerini bulduklarını söyledi.

Hayvan ve kuş tasvirlerinin yer aldığı mozaiğin Bizans dönemine ait olduğunu internette yaptıkları araştırmayla öğrendiklerini belirterek “Bunu bir hazine olarak görüyorum. Bir hazineden daha değerli. Bu bir Filistin mirası” dedi.

Uzmanlar bunun, şimdiye kadar Gazze’de bulunan en değerli arkeolojik hazinelerden biri olduğunu belirtiyor.

Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu’ndan arkeolog Rene Elter Associated Press ajansına mozaiğin “olağanüstü” olduğunu söyledi.

Reuters

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Reuters

Elter, “Bunlar hem grafik tasvir kalitesi, hem de geometrik karmaşıklığı açısından Gazze’de şimdiye kadar açığa çıkarılan en güzel mozaik zeminler. Gazze Şeridi’nde daha önce bu derece incelikle işlenmiş, zengin renklere sahip mozaik zeminlere rastlanmadı” dedi.

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı alanın kazısının tamamlanması için Fransız uzmanların davet edildiğini açıkladı.

330 yılında kurulan Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun doğudaki uzantısıydı.

Gazze Şeridi, tarihte farklı medeniyetlerin ticaret yolları üzerinde bulunuyordu.